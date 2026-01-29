Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 200 R + D 75
Μηχανισμός Proven disc, πλάτος εργασίας 75 cm και δεξαμενή 200 λίτρων είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη συμπαγή μπαταριοκίνητη μηχανή περιποίησης δαπέδων B 200 R + D 75. Για επιφάνειες μέχρι 7.000 m².
Με μια δεξαμενή όγκου 200 λίτρων, η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 200 R + D 75 διαθέτει επαρκή αποθέματα για τον καθαρισμό εσωτερικών επιφανειών μέσης επιφάνειας μεταξύ 2.500 και 7.000 m². Συμπαγής, με μπαταρία και - χάρη στον διακόπτη λειτουργίας EASY και τα στοιχεία ελέγχου χρωματισμού - είναι πολύ εύκολο να λειτουργήσει. Το μηχάνημα με κεφαλή πινέλου δίσκου και πλάτος εργασίας 75 cm μπορεί να διαμορφωθεί για κάθε μεμονωμένη ανάγκη. Εκτός από τα τυπικά χαρακτηριστικά, όπως η μεγάλη έγχρωμη οθόνη, μέσω της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα διάφορες λειτουργίες καθαρισμού, το σύστημα κλειδιών KIK για την αποφυγή λανθασμένης λειτουργίας, η οικονομικά αποδοτική λειτουργία eco!efficiency, υπάρχει πληθώρα προαιρετικών καινοτομιών. Το σύστημα πλύσης της δεξαμενής, για παράδειγμα, επιτρέπει τον υγιεινό και απλό καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού, ενώ η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης επιτρέπει την απλή και γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού. Επιπλέον, το Dose, ένα σύστημα για την ομοιόμορφη και ακριβή δοσολογία του όγκου του καθαριστικού μέσου, καθώς και η σύνδεση με το Kärcher Fleet, το σύστημα διαχείρισης στόλου που βασίζεται σε cloud, μπορεί να προστεθούν στις λειτουργίες του μηχανήματος κατόπιν αιτήματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή βούρτσας με τεχνολογία δίσκου
- Εύκολη αντικατάσταση της δισκοειδούς βούρτσας ή του pad drive
- Δισκοειδής βούρτσες σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας
- Μοντέλα καθαρισμού με δίσκους, ειδικά για χρήση σε λείες επιφάνειες.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
"Χτιστή" συσκευή
- λεπτομέριες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Διατίθενται μπαταρίες χαμηλής και μηδενικής συντήρησης με 36 V/180 Ah ή240 Ah.
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Ενσωματωμένος φορτιστής
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
DOSE σύστημα δοσολογίας χημικού καθαριστικού (προαιρετικό)
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|200 / 200
|Μπαταρία (V)
|36
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|46
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|2200
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|994
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1860 x 910 x 1410
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε χώρους παραγωγής, όπως δάπεδα εργοστασίων.
- Επίσης, κατάλληλο για εργασίες εφοδιαστικής, π.χ. για τον καθαρισμό αποθηκών.
- Για γρήγορο και αποτελεσματικό βασικό καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε εμπορικά κέντρα.
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης