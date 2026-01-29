Με μια δεξαμενή όγκου 200 λίτρων, η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 200 R + D 75 διαθέτει επαρκή αποθέματα για τον καθαρισμό εσωτερικών επιφανειών μέσης επιφάνειας μεταξύ 2.500 και 7.000 m². Συμπαγής, με μπαταρία και - χάρη στον διακόπτη λειτουργίας EASY και τα στοιχεία ελέγχου χρωματισμού - είναι πολύ εύκολο να λειτουργήσει. Το μηχάνημα με κεφαλή πινέλου δίσκου και πλάτος εργασίας 75 cm μπορεί να διαμορφωθεί για κάθε μεμονωμένη ανάγκη. Εκτός από τα τυπικά χαρακτηριστικά, όπως η μεγάλη έγχρωμη οθόνη, μέσω της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα διάφορες λειτουργίες καθαρισμού, το σύστημα κλειδιών KIK για την αποφυγή λανθασμένης λειτουργίας, η οικονομικά αποδοτική λειτουργία eco!efficiency, υπάρχει πληθώρα προαιρετικών καινοτομιών. Το σύστημα πλύσης της δεξαμενής, για παράδειγμα, επιτρέπει τον υγιεινό και απλό καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού, ενώ η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης επιτρέπει την απλή και γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού. Επιπλέον, το Dose, ένα σύστημα για την ομοιόμορφη και ακριβή δοσολογία του όγκου του καθαριστικού μέσου, καθώς και η σύνδεση με το Kärcher Fleet, το σύστημα διαχείρισης στόλου που βασίζεται σε cloud, μπορεί να προστεθούν στις λειτουργίες του μηχανήματος κατόπιν αιτήματος.