Αναρροφητικό σάρωθρο KM 150/500 R
Πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με στιβαρό σχεδιασμό για τις πιο απαιτητικές εργασίες, όπως π.χ. στη βιομηχανία των κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.
Το μπαταριοκίνητο βιομηχανικό σάρωθρο KM 150/500 R Bp Pack με σύστημα διεύθυνσης τιμονιού 3 τροχών λειτουργεί με χαμηλό θόρυβο και χωρίς εκπομπές καυσαερίων. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα κατά τη μεταφορά. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε ανομοιόμορφες επιφάνειες και το πρωτοποριακό σύστημα σάρωσης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Η κεντρική κυλινδρική βούρτσα αλλάζει εύκολα χωρίς εργαλεία. Δύο οριζόντια τοποθετημένα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα εξασφαλίζουν καθαρό αέρα σε συνθήκες έντονης παρουσίας σκόνης. Ο καθαρισμός του φίλτρου πραγματοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο και αλλάζει απλά, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται με ένα χειριστήριο χάρη στο χαρακτηριστικό EASY Operation.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λειτουργία με μπαταρία
- Λειτουργία χωρίς εκπομπές ρύπων
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
Διπλό ξέστρο
- Καθαρισμός φίλτρου μεγάλης αποδοτικότητας
- Μπορεί να λειτουργήσει με το πάτημα ενός κουμπιού
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση
- Πολύ εύκολη λειτουργία
- Σύντομος χρόνος εκμάθησης
- Προστασία από εσφαλμένη λειτουργία.
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Εξαιρετικός χειρισμός και καλή προσβασιμότητα.
- Κατασκευασμένο από πλενόμενο πολυεστέρα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ευέλικτο σύστημα αποτυπώματος
- Βέλτιστα αποτελέσματα σάρωσης.
- Μειωμένη φθορά βούρτσας
- Προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες επιφάνειες
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Ασφαλές και εύκολο άδειασμα των απορριμμάτων
- Σύστημα high dump έως 1,52m
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Άψογη συλλογή μικρών και μεγάλων απορριμμάτων
- Μειωμένος διασκορπισμός σκόνης.
Εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ και κιτ προσαρτημάτων
- Μπορεί να προσαρμοστεί σε επιμέρους ανάγκες καθαρισμού
- Δεύτερη και τρίτη πλευρική βούρτσα διαθέσιμη, κατόπιν αιτήματος.
Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και ελεγχόμενη κεντρική κυλινδρική και πλευρική βούρτσα
- Χαμηλές απαιτήσεις σε service
- Χωρίς φθορά
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|48 / 10
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|12000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|1200
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1500
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1800
|Τάση μπαταρίας (V)
|48
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Κάδος (l)
|500
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|8
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|7
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|1398
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|2690
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1398
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Πεδίο προμήθειας
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για τη βιομηχανία (χυτήρια, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου), εφοδιαστική και αποθήκες, χώροι στάθμευσης και πολυώροφα πάρκινγκ αυτοκινήτων, κατασκευαστικός κλάδος, αεροδρόμια και λιμάνια