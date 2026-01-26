Το μπαταριοκίνητο βιομηχανικό σάρωθρο KM 150/500 R Bp Pack με σύστημα διεύθυνσης τιμονιού 3 τροχών λειτουργεί με χαμηλό θόρυβο και χωρίς εκπομπές καυσαερίων. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα κατά τη μεταφορά. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε ανομοιόμορφες επιφάνειες και το πρωτοποριακό σύστημα σάρωσης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Η κεντρική κυλινδρική βούρτσα αλλάζει εύκολα χωρίς εργαλεία. Δύο οριζόντια τοποθετημένα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα εξασφαλίζουν καθαρό αέρα σε συνθήκες έντονης παρουσίας σκόνης. Ο καθαρισμός του φίλτρου πραγματοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο και αλλάζει απλά, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται με ένα χειριστήριο χάρη στο χαρακτηριστικό EASY Operation.