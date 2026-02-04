Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου KM 150/500 R Classic είναι εξοπλισμένη για χρήση στη βιομηχανία των κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς με έντονους ρύπους. Το αξιόπιστο επικαθήμενο σάρωθρο αδειάζει, χάρη στο ανυψωτικό υδραυλικό δοχείο. Η μεγάλη χωρητικότητα του κάδου (500 L), επιτρέπει μεγάλες περιόδους αδιάκοπης εργασίας. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο, ώστε να επιτυγχάνεται εντατική χρήση υπό σκληρές συνθήκες. Αυτό χάρη στο στιβαρό πλαίσιο από χάλυβα, το οποίο διαθέτει αντι-διαβρωτική προστασία. Η υδραυλική κίνηση των πίσω τροχών εξασφαλίζει δυνατότητα ελιγμών ακόμη και σε στενούς χώρους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το σύστημα Footprint, το οποίο εξασφαλίζει βελτιωμένα αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορες επιφάνειες καθαρισμού, με την ελάχιστη δυνατή φθορά. Σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευών, είναι εύκολα προσβάσιμα όλα τα επιμέρους εξαρτήματα. Τα τυποποιημένα ελαστικά από στερεό καουτσούκ σταματούν τις διακοπές που προκαλούνται από τα σκασμένα ελαστικά και καθιστούν δυνατό το σκούπισμα σε όλους τους τύπους εδάφους.