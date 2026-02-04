Αναρροφητικό σάρωθρο KM 150/500 R CLASSIC
Επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου KM 150/500 με επίπεδο φίλτρο, μεγάλο κάδο απορριμμάτων, ανθεκτικό πλαίσιο από χάλυβα, εύκολη λειτουργία μοχλού, υδραυλικό σύστημα κίνησης πίσω τροχού
Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου KM 150/500 R Classic είναι εξοπλισμένη για χρήση στη βιομηχανία των κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς με έντονους ρύπους. Το αξιόπιστο επικαθήμενο σάρωθρο αδειάζει, χάρη στο ανυψωτικό υδραυλικό δοχείο. Η μεγάλη χωρητικότητα του κάδου (500 L), επιτρέπει μεγάλες περιόδους αδιάκοπης εργασίας. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο, ώστε να επιτυγχάνεται εντατική χρήση υπό σκληρές συνθήκες. Αυτό χάρη στο στιβαρό πλαίσιο από χάλυβα, το οποίο διαθέτει αντι-διαβρωτική προστασία. Η υδραυλική κίνηση των πίσω τροχών εξασφαλίζει δυνατότητα ελιγμών ακόμη και σε στενούς χώρους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το σύστημα Footprint, το οποίο εξασφαλίζει βελτιωμένα αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορες επιφάνειες καθαρισμού, με την ελάχιστη δυνατή φθορά. Σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευών, είναι εύκολα προσβάσιμα όλα τα επιμέρους εξαρτήματα. Τα τυποποιημένα ελαστικά από στερεό καουτσούκ σταματούν τις διακοπές που προκαλούνται από τα σκασμένα ελαστικά και καθιστούν δυνατό το σκούπισμα σε όλους τους τύπους εδάφους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υδραυλική κίνηση πίσω τροχών με ελαστικά από καουτσούκΕυελιξία και έλεγχος ακόμη και σε περιορισμένους χώρους Δουλεύει ακόμη και σε σκληρές επιφάνειες χωρίς να προκαλεί προβλήματα στα ελαστικά.
Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησηςΜεγάλη περιοχή φιλτραρίσματος για αναρρόφηση χωρίς σκόνη. Καθαρισμός με κινητήρα κραδασμών.
Στιβαρό χαλύβδινο πλαίσιο με πολλαπλή προστασία από τη διάβρωσηΜπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό δύσκολες συνθήκες εργασίας. Ανθεκτικό μηχάνημα και τεχνικά στοιχεία.
Εύκολο service
- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα: πλήρως υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικό αντί για ηλεκτρονικό.
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά στοιχεία.
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Οι ρύποι μπορούν να αδειάσουν με ασφάλεια, εύκολα και χωρίς επαφή με τη σκόνη.
- Εύκολη ανύψωση κάδου έως 1,52 μ.
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Άψογη συλλογή μικρών και μεγάλων απορριμμάτων
- Μειωμένος διασκορπισμός σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Τετράχρονος κινητήρας
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|15,8
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|18000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|1200
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1500
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1800
|Κάδος (l)
|500
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|18
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|12
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|10,5
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|1400
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο τύπου pocket
- Τροχοί, συμπαγές ελαστικό
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Υδραυλικό τιμόνι
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας δομικών υλικών
- Εγκαταστάσεις χύτευσης μετάλλων
- Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις
- Αποθηκευτικοί χώροι
- Οικοδομές
- Σιδηρουργία
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υλικών