Οικονομικό σύστημα κίνησης με ντίζελ, εξαιρετική απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πολύ στιβαρή κατασκευή: το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 R D Classic αναπτύχθηκε για εφαρμογές καθαρισμού βαρέως τύπου σε χώρους βαριών ρύπων, όπως εργοτάξια, εργαστήρια μεταλλικών κατασκευών και χυτήρια. Οι στερεοί ρύποι, καθώς και η λεπτή σκόνη, συγκρατούνται αξιόπιστα μέσα στη χοάνη χάρη στην δοκιμασμένη αρχή λειτουργίας του φαρασιού. Κατά τον καθαρισμό, η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε ανωμαλία του δαπέδου και εξασφαλίζει ομοιόμορφη σάρωση σε όλες τις περιπτώσεις. Μαζί, το σύστημα φίλτρου με θύλακες υψηλής απόδοσης και το σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρου εγγυώνται σταθερή απόδοση καθαρισμού. Υπάρχει επίσης η επιλογή ενός εύχρηστου συστήματος επίπεδου πτυχωτού φίλτρου ή ενός δοκιμασμένου συστήματος στρογγυλού φίλτρου, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Επίσης, το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εύχρηστο: η λειτουργία του είναι απλή και γίνεται με μοχλούς, οι εργασίες συντήρησης όπως η αντικατάσταση του κυλίνδρου της βούρτσας μπορούν να πραγματοποιούνται σε χρόνο μηδέν χωρίς εργαλεία και η βολική εκκένωση του δοχείου απορριμμάτων διευκολύνει την εργασία.