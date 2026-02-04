Αναρροφητικό σάρωθρο KM 170/600 R D Classic
Πετρελαιοκίνητο, πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 R D Classic με πίσω σύστημα διεύθυνσης τεσσάρων τροχών. Για χρήση σε χώρους με έντονους ρύπους, όπως σε χυτήρια.
Οικονομικό σύστημα κίνησης με ντίζελ, εξαιρετική απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πολύ στιβαρή κατασκευή: το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 R D Classic αναπτύχθηκε για εφαρμογές καθαρισμού βαρέως τύπου σε χώρους βαριών ρύπων, όπως εργοτάξια, εργαστήρια μεταλλικών κατασκευών και χυτήρια. Οι στερεοί ρύποι, καθώς και η λεπτή σκόνη, συγκρατούνται αξιόπιστα μέσα στη χοάνη χάρη στην δοκιμασμένη αρχή λειτουργίας του φαρασιού. Κατά τον καθαρισμό, η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε ανωμαλία του δαπέδου και εξασφαλίζει ομοιόμορφη σάρωση σε όλες τις περιπτώσεις. Μαζί, το σύστημα φίλτρου με θύλακες υψηλής απόδοσης και το σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρου εγγυώνται σταθερή απόδοση καθαρισμού. Υπάρχει επίσης η επιλογή ενός εύχρηστου συστήματος επίπεδου πτυχωτού φίλτρου ή ενός δοκιμασμένου συστήματος στρογγυλού φίλτρου, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Επίσης, το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εύχρηστο: η λειτουργία του είναι απλή και γίνεται με μοχλούς, οι εργασίες συντήρησης όπως η αντικατάσταση του κυλίνδρου της βούρτσας μπορούν να πραγματοποιούνται σε χρόνο μηδέν χωρίς εργαλεία και η βολική εκκένωση του δοχείου απορριμμάτων διευκολύνει την εργασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδοτικό σύστημα φίλτρου με θύλακες
- Ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά την παραγωγή σκόνης κατά τη σάρωση.
- Διατίθεται επίσης με προαιρετικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο ή στρογγυλό φίλτρο.
- Εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή
- Εύκολος χειρισμός με μοχλούς.
- Ο κύριος κύλινδρος σάρωσης και το φίλτρο μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, χωρίς εργαλεία.
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά εξαρτήματα.
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Ο τακτικός καθαρισμός παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
- Μειώνει την παραγωγή σκόνης, ακόμη και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες.
- Λειτουργεί αξιόπιστα με όλα τα διαθέσιμα συστήματα φίλτρου.
Εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ και κιτ προσαρτημάτων
- Άνετη προσαρμογή στις μεμονωμένες ανάγκες καθαρισμού
- Εντυπωσιακός εξοπλισμός (π.χ. άνετη καμπίνα, κλιματισμός, θέρμανση).
- Προαιρετικά διατίθενται: Φώτα εργασίας, σύστημα ψεκασμού νερού ή δεύτερη πλευρική βούρτσα.
Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασία
- Επιτρέπει τις εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικού χώρους.
- Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος.
- Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Εγγυημένα καλά αποτελέσματα καθαρισμού και όσον αφορά τους λεπτούς ρύπους.
- Ξεκούραστη συλλογή των στερεών ρύπων.
- Χαμηλή παραγωγή σκόνης.
Πλαίσιο με τέσσερις τροχούς
- Βελτιωμένη πρόσφυση σε ολισθηρές και ανομοιόμορφες επιφάνειες.
- Αυξημένη άνεση και ασφάλεια οδήγησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Τετράχρονος κινητήρας
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Kubota
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|18,5
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|23800
|Πλάτος εργασίας (mm)
|1350
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1700
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|2000
|Κάδος (l)
|600
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|18
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|14
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|13
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|1698
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|1695
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1698
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο τύπου pocket
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε χυτήρια, σιδηρουργεία, εργαστήρια μεταλλικών κατασκευών και βαριά βιομηχανία
- Ιδανικό για χρήση σε κατασκευαστικές εταιρείες και εργοστάσια πρώτων υλών καθώς και σε εργοτάξια
- Για χρήση στη μεταλλουργία και σε χώρους παραγωγής
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και χώρους φόρτωσης