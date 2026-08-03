Τα κέντρα logistics, οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και οι αίθουσες παραγωγής είναι οι τυπικοί τομείς χρήσης για το στιβαρό επικαθήμενο αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp με περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα, που λειτουργεί με μπαταρία. Το ευέλικτο μηχάνημα καθαρίζει ακόμη και τους πιο στενούς χώρους, χάρη στον εξαιρετικό χειρισμό του και τις υψηλές δυνατότητες καθαρισμού. Το μοναδικό, αυτόματο και εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα καθαρισμού στρογγυλών φίλτρων για εργασία χωρίς σκόνη χωρίς απώλεια αναρρόφησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμο από αυτή την άποψη. Η μεταφορά περαιτέρω εργαλείων καθαρισμού δεν είναι πολύπλοκη με την πρακτική περιοχή παραλαβής και το κιτ προσάρτησης Home Base, ενώ το σύστημα λειτουργίας EASY διευκολύνει πολύ τον χειρισμό του KM 90/60 R Bp.