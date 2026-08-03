Αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp
Πολύ ευέλικτο και συμπαγές: Το επικαθήμενο αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp εντυπωσιάζει με τον τέλειο χειρισμό και το αυτόματο σύστημα καθαρισμού των στρογγυλών φίλτρων του.
Τα κέντρα logistics, οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και οι αίθουσες παραγωγής είναι οι τυπικοί τομείς χρήσης για το στιβαρό επικαθήμενο αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp με περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα, που λειτουργεί με μπαταρία. Το ευέλικτο μηχάνημα καθαρίζει ακόμη και τους πιο στενούς χώρους, χάρη στον εξαιρετικό χειρισμό του και τις υψηλές δυνατότητες καθαρισμού. Το μοναδικό, αυτόματο και εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα καθαρισμού στρογγυλών φίλτρων για εργασία χωρίς σκόνη χωρίς απώλεια αναρρόφησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμο από αυτή την άποψη. Η μεταφορά περαιτέρω εργαλείων καθαρισμού δεν είναι πολύπλοκη με την πρακτική περιοχή παραλαβής και το κιτ προσάρτησης Home Base, ενώ το σύστημα λειτουργίας EASY διευκολύνει πολύ τον χειρισμό του KM 90/60 R Bp.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής, compact σχεδιασμός με μεγάλο κάδο απορριμμάτωνΑνθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο. Ασφάλεια και εύκολος χειρισμός Πρόσθετα εξαρτήματα, όπως εφεδρικά δοχεία ή μηχανήματα χειροκίνητου καθαρισμού, μπορούν να στερεωθούν με ασφάλεια και να μεταφερθούν επί του οχήματος.
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήσηΕυκρινείς ενδείξεις οθόνης. Όλα τα στοιχεία ελέγχου είναι ευκρινώς τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα.
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρουΤο φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα. Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.
Home Base για μεγαλύτερη ευελιξία
- Διαφορετικές πρακτικές συνδέσεις για άλλα αξεσουάρ
- Εύκολο να μεταφέρει για παράδειγμα επιπλέον κάδο , βούρτσα κ.α
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|1,2
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|5400
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|6900
|Πλάτος εργασίας (mm)
|615
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|900
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1150
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Κάδος (l)
|60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|4
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|205
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|330
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|206
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Πεδίο προμήθειας
- Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχομένη
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
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Πεδία εφαρμογής
- Κέντρα εφοδιασμού
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Αποθήκες και άλλες εσωτερικές εφαρμογές
- Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
- Αίθουσες παραγωγής
- Μικρότερα πάρκα και χώροι στάθμευσης