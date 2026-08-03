HDS Trailer HDS 13/20 De Tr1
Ιδανικό για καθαρισμό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό στον δημοτικό τομέα, στη βιομηχανία και στον κατασκευαστικό τομέα: το προδιαμορφωμένο, αυτόνομα λειτουργούν και κινητό τρέιλερ HDS 13/20 με πίεση λειτουργίας 200 bar.
Τα HDS trailers 13/20 χαρακτηρίζονται από μέγιστη κινητικότητα, ανεξάρτητη λειτουργική ετοιμότητα και υψηλή απόδοση για τον καθαρισμό με ζεστό νερό υψηλής πίεσης σε εργοτάξια, καθώς και σε δημοτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Εντυπωσιάζουν επίσης με τον απλό χειρισμό, την εύκολη συντήρηση και την αξιοπιστία τους. Αυτή η έκδοση του ρυμουλκού είναι ήδη προδιαμορφωμένη με έναν κύλινδρο σωλήνα υψηλής και χαμηλής πίεσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μέγιστη αποτελεσματικότηταΥψηλής αποτελεσματικότητας δοκιμασμένη και τεσταρισμένη τεχνολογία καυστήρα. Ανάκτηση θερμότητας μέσω της χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας από τον κινητήρα. Φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία και χαμηλό λειτουργικό κόστος χάρη στη λειτουργία eco!efficiency της Kärcher.
Εύκολη λειτουργίαΤο μηχάνημα λειτουργεί εύκολα με έναν κεντρικό διακόπτη Εύκολο στη συναρμολόγηση και στην αποσυναρμολόγηση, χάρη σε δυο προαιρετικές ανέμες λάστιχου στην περιοχή ελέγχου. Ασφαλής αποθήκευση του προσταυτευτικού εξοπλισμού, των αξεσουάρ και των χημικών καθαριστικών, χάρη στον άφθονο χώρο αποθήκευσης του
Αυτάρκης εφαρμογήΜεγάλη δεξαμενή νερού 500 l για εφαρμογές καθαρισμού έως 30 λεπτά με πλήρη απόδοση νερού. Με δεξαμενή ντίζελ 100 l – ιδανικό για μακροχρόνιες εργασίες. Ισχυρός κινητήρας πετρελαίου επιτρέπει στο μηχάνημα να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος.
Εύκολο service
- Εξελιγμένο λογισμικό παροχής υπηρεσιών για την ταχεία διάγνωση βλαβών κατά τη συντήρηση.
- Τα υψηλής ποιότητας υλικά της Kärcher εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Περιλαμβνάνει: Σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού για την προστασία της θέρμανσης του πηνίου κατά την ασβεστοποίηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW/hp)
|19 / 26
|Παροχή (l/h)
|900 - 1300
|Πίεση (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|9,7
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|1400,6
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Σωλήνας υψηλής πίεσης: 30 m
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Πεδία εφαρμογής
- Δημοτικό (καθαρισμού δημόσιων χώρων, οδοί κυκλοφορίας, αφαίρεση γκράφιτι και τσίχλες)
- Κατασκευή (μηχανές καθαρισμού, σκαλωσιές, περίβλημα, εξοπλισμός)
- Βιομηχανικός καθαρισμός (αφαίρεση χρωμάτων και επιχρισμάτων, μηχανήματα καθαρισμού, εξαρτημάτων και εξοπλισμού)