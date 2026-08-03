Τα HDS trailers 13/20 χαρακτηρίζονται από μέγιστη κινητικότητα, ανεξάρτητη λειτουργική ετοιμότητα και υψηλή απόδοση για τον καθαρισμό με ζεστό νερό υψηλής πίεσης σε εργοτάξια, καθώς και σε δημοτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Εντυπωσιάζουν επίσης με τον απλό χειρισμό, την εύκολη συντήρηση και την αξιοπιστία τους. Αυτή η έκδοση του ρυμουλκού είναι ήδη προδιαμορφωμένη με έναν κύλινδρο σωλήνα υψηλής και χαμηλής πίεσης.