HDS Trailer HDS 13/35 De Tr1
Η αυτόνομη λύση για καθαρισμό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό σε δήμους, στον κατασκευαστικό τομέα και στη βιομηχανία: προδιαμορφωμένο και κινητό τρέιλερ HDS 13/35 με πίεση λειτουργίας 350 bar.
Ανεξάρτητο από πηγές τροφοδοσίας και παροχές νερού, το κινητό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 13/35 με trailer μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα σχεδόν παντού. Προδιαμορφωμένο με τροχούς σωλήνων υψηλής και χαμηλής πίεσης, είναι επίσης κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και σε δημοτικές και βιομηχανικές εφαρμογές, χάρη στην υψηλή πίεση λειτουργίας των 350 bar. Το αξιόπιστο και πολύ αποδοτικό μηχάνημα είναι επίσης πολύ εύκολο στη χρήση και εξαιρετικά φιλικό προς τη συντήρηση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μέγιστη αποτελεσματικότηταΥψηλής αποτελεσματικότητας δοκιμασμένη και τεσταρισμένη τεχνολογία καυστήρα. Ανάκτηση θερμότητας μέσω της χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας από τον κινητήρα. Φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία και χαμηλό λειτουργικό κόστος χάρη στη λειτουργία eco!efficiency της Kärcher.
Εύκολη λειτουργίαΤο μηχάνημα λειτουργεί εύκολα με έναν κεντρικό διακόπτη Δύο προαιρετικές ανέμες στην περιοχή λειτουργίας επιτρέπουν την εύκολη ρύθμιση και αποσυναρμολόγηση. Ασφαλείς και άφθονες επιλογές αποθήκευσης για προστατευτικό εξοπλισμό, εξαρτήματα και απορρυπαντικά.
Αυτάρκης εφαρμογήΜεγάλη δεξαμενή νερού 500 l για εφαρμογές καθαρισμού έως 30 λεπτά με πλήρη απόδοση νερού. Δοχείο 100 λίτρων: ιδανικό για περιόδους μακράς χρήσης Οι ισχυροί κινητήρες ντίζελ Yanmar επιτρέπουν τη χρήση του μηχανήματος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πηγή ισχύος.
Εύκολο service
- Ένα μεγάλο κάλυμμα επιτρέπει στο προσωπικό του service να έχει εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη του μηχανήματος πιο εύκολα
- Εξελιγμένο λογισμικό παροχής υπηρεσιών για την ταχεία διάγνωση βλαβών κατά τη συντήρηση.
- Τα υψηλής ποιότητας υλικά της Kärcher εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW/hp)
|19 / 26
|Παροχή (l/h)
|650 - 1300
|Πίεση (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|9,3
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|958,4
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανία
- Σωλήνας υψηλής πίεσης: 30 m
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 700 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Ρύθμιση της πίεσης πάνω στη ρύθμιση της ταχύτητας
Πεδία εφαρμογής
- Δημοτικό (καθαρισμού δημόσιων χώρων, οδοί κυκλοφορίας, αφαίρεση γκράφιτι και τσίχλες)
- Κατασκευή (μηχανές καθαρισμού, σκαλωσιές, περίβλημα, εξοπλισμός)
- Βιομηχανικός καθαρισμός (αφαίρεση χρωμάτων και επιχρισμάτων, μηχανήματα καθαρισμού, εξαρτημάτων και εξοπλισμού)