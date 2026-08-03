Ανεξάρτητο από πηγές τροφοδοσίας και παροχές νερού, το κινητό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 13/35 με trailer μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα σχεδόν παντού. Προδιαμορφωμένο με τροχούς σωλήνων υψηλής και χαμηλής πίεσης, είναι επίσης κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και σε δημοτικές και βιομηχανικές εφαρμογές, χάρη στην υψηλή πίεση λειτουργίας των 350 bar. Το αξιόπιστο και πολύ αποδοτικό μηχάνημα είναι επίσης πολύ εύκολο στη χρήση και εξαιρετικά φιλικό προς τη συντήρηση.