HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1
Αυτόνομο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού, με πίεση στα 500 bar! Διαθέτει ισχυρό κινητήρα ντίζελ και βάση τρέιλερ και προτείνεται για εργοτάξια, βιομηχανίες ή το δημοτικό τομέα
Το HDS 9/50 παράγει 500 bar πίεση, προσφέρει αυξημένη κινητικότητα και ανήκει στην κατηγορία μηχανημάτων τρέιλερ υψηλής πίεσης με ζεστό νερό. Χάρη στο ισχυρό κινητήρα diesel της, η μηχανή λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από τις πηγές τροφοδοσίας σε οποιαδήποτε πιθανή θέση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μέγιστη αποτελεσματικότηταΥψηλής αποτελεσματικότητας δοκιμασμένη και τεσταρισμένη τεχνολογία καυστήρα. Ανάκτηση θερμότητας μέσω της χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας από τον κινητήρα. Φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία και χαμηλό λειτουργικό κόστος χάρη στη λειτουργία eco!efficiency της Kärcher.
Εύκολη λειτουργίαΤο μηχάνημα λειτουργεί εύκολα με έναν κεντρικό διακόπτη Εύκολο στη συναρμολόγηση και στην αποσυναρμολόγηση, χάρη σε δυο προαιρετικές ανέμες λάστιχου στην περιοχή ελέγχου. Ασφαλής αποθήκευση του προσταυτευτικού εξοπλισμού, των αξεσουάρ και των χημικών καθαριστικών, χάρη στον άφθονο χώρο αποθήκευσης του
Αυτάρκης εφαρμογήΜεγάλη δεξαμενή νερού 500 l για εφαρμογές καθαρισμού έως 30 λεπτά με πλήρη απόδοση νερού. Με δεξαμενή ντίζελ 100 l – ιδανικό για μακροχρόνιες εργασίες. Ισχυρός κινητήρας πετρελαίου επιτρέπει στο μηχάνημα να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος.
Μεγάλη ευελιξία
- Χάρη στη δυνατότητα παραμετροποίησης, κάθε τρέιλερ μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες.
- Διατίθεται στην Skid ή Cab παραλλαγή για την κινητή εφαρμογή ή ως ένα τρέιλερ ή ως ένα στατικό λύση.
Εύκολο service
- Ένα μεγάλο κάλυμμα επιτρέπει στο προσωπικό του service να έχει εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη του μηχανήματος πιο εύκολα
- Εξελιγμένο λογισμικό παροχής υπηρεσιών για την ταχεία διάγνωση βλαβών κατά τη συντήρηση.
- Τα υψηλής ποιότητας υλικά της Kärcher εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Αξιοπιστία
- Περιλαμβνάνει: Σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού για την προστασία της θέρμανσης του πηνίου κατά την ασβεστοποίηση.
- Πολλές λειτουργίες ασφαλείας για προστασία του τρέιλερ HDS έναντι ζημιών στην περίπτωση σφάλματος.
- Ολοκληρωμένη λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας για να προστατεύσουν όλα τα συστατικά σε κρύο εξωτερικές θερμοκρασίες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW/hp)
|19 / 26
|Παροχή (l/h)
|500 - 900
|Πίεση (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|7,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανία
- Σωλήνας υψηλής πίεσης: 30 m
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 700 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Ρύθμιση της πίεσης πάνω στη ρύθμιση της ταχύτητας
Πεδία εφαρμογής
- Δημοτικό (καθαρισμού δημόσιων χώρων, οδοί κυκλοφορίας, αφαίρεση γκράφιτι και τσίχλες)
- Κατασκευή (μηχανές καθαρισμού, σκαλωσιές, περίβλημα, εξοπλισμός)
- Βιομηχανικός καθαρισμός (αφαίρεση χρωμάτων και επιχρισμάτων, μηχανήματα καθαρισμού, εξαρτημάτων και εξοπλισμού)