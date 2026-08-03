Ισχυρό, αποτελεσματικό και ευέλικτο: Το μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 17/20 εντυπωσιάζει με τον ισχυρό κινητήρα ντίζελ που παρέχει πίεση 200 bar ακόμη και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, διατηρώντας καθαρούς τους χώρους κατασκευής, καθώς και τις βιομηχανικές και δημοτικές περιοχές. Εκτός από τη μέγιστη κινητικότητα και ευελιξία, το αξιόπιστο μηχάνημα διαθέτει εξαιρετική απόδοση. Το HDS trailer ξεχωρίζει επίσης για την εύκολη συντήρηση και τον απλό χειρισμό του. Αυτή η έκδοση είναι ήδη προδιαμορφωμένη με αμορτισέρ, τροχό σωλήνα υψηλής και χαμηλής πίεσης, μειωμένη ταχύτητα και λειτουργία ατμού.