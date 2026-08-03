HDS Trailer HDS Trailer 17/20 De Tr1
Βάζουμε τέλος στη βρωμιά: Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με αποτελεσματική λειτουργία ατμού, πίεση λειτουργίας 200 bar και μέγιστη θερμοκρασία έως 155 °C είναι ο ιδανικός συνεργάτης σας σε δημοτικούς χώρους.
Ισχυρό, αποτελεσματικό και ευέλικτο: Το μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 17/20 εντυπωσιάζει με τον ισχυρό κινητήρα ντίζελ που παρέχει πίεση 200 bar ακόμη και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, διατηρώντας καθαρούς τους χώρους κατασκευής, καθώς και τις βιομηχανικές και δημοτικές περιοχές. Εκτός από τη μέγιστη κινητικότητα και ευελιξία, το αξιόπιστο μηχάνημα διαθέτει εξαιρετική απόδοση. Το HDS trailer ξεχωρίζει επίσης για την εύκολη συντήρηση και τον απλό χειρισμό του. Αυτή η έκδοση είναι ήδη προδιαμορφωμένη με αμορτισέρ, τροχό σωλήνα υψηλής και χαμηλής πίεσης, μειωμένη ταχύτητα και λειτουργία ατμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μέγιστη αποτελεσματικότηταΥψηλής αποτελεσματικότητας δοκιμασμένη και τεσταρισμένη τεχνολογία καυστήρα. Ανάκτηση θερμότητας μέσω της χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας από τον κινητήρα. Φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία και χαμηλό λειτουργικό κόστος χάρη στη λειτουργία eco!efficiency της Kärcher.
Εύκολη λειτουργίαΤο μηχάνημα λειτουργεί εύκολα με έναν κεντρικό διακόπτη Εύκολο στη συναρμολόγηση και στην αποσυναρμολόγηση, χάρη σε δυο προαιρετικές ανέμες λάστιχου στην περιοχή ελέγχου. Ασφαλής αποθήκευση του προσταυτευτικού εξοπλισμού, των αξεσουάρ και των χημικών καθαριστικών, χάρη στον άφθονο χώρο αποθήκευσης του
Αυτάρκης εφαρμογήΜεγάλη δεξαμενή νερού 500 l για εφαρμογές καθαρισμού έως 30 λεπτά με πλήρη απόδοση νερού. Με δεξαμενή ντίζελ 100 l – ιδανικό για μακροχρόνιες εργασίες. Ισχυρός κινητήρας πετρελαίου επιτρέπει στο μηχάνημα να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος.
Εύκολο service
- Εξελιγμένο λογισμικό παροχής υπηρεσιών για την ταχεία διάγνωση βλαβών κατά τη συντήρηση.
- Τα υψηλής ποιότητας υλικά της Kärcher εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Περιλαμβνάνει: Σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού για την προστασία της θέρμανσης του πηνίου κατά την ασβεστοποίηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW/hp)
|19 / 26
|Παροχή (l/h)
|900 - 1700
|Πίεση (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|9,7
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|1405,7
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Σωλήνας υψηλής πίεσης: 40 m
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Ρύθμιση της πίεσης πάνω στη ρύθμιση της ταχύτητας
Πεδία εφαρμογής
- Δημοτικό (καθαρισμού δημόσιων χώρων, οδοί κυκλοφορίας, αφαίρεση γκράφιτι και τσίχλες)
- Κατασκευή (μηχανές καθαρισμού, σκαλωσιές, περίβλημα, εξοπλισμός)
- Βιομηχανικός καθαρισμός (αφαίρεση χρωμάτων και επιχρισμάτων, μηχανήματα καθαρισμού, εξαρτημάτων και εξοπλισμού)