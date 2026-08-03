Η ηλεκτρική γεννήτρια ζεστού νερού προσφέρει εντυπωσιακή ισχύ 24 kW. Είναι σχεδιασμένη για χρήση σε οποιοδήποτε μέρος όπου η εκπομπή καυσαερίων από καυστήρα είναι δύσκολη ή απαγορεύεται. Η μέγιστη θερμοκρασία είναι 85 °C και ρυθμίζεται από θερμοστάτη. Μπορείς να λειτουργήσεις τη μονάδα χειροκίνητα ή αυτόματα. Η συσκευή λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Η γεννήτρια ζεστού νερού παρέχεται ως αυτόνομη μονάδα, πλήρης με πίνακα ελέγχου και τα απαιτούμενα υλικά (εύκαμπτους σωλήνες, καλώδια, σφιγκτήρες κ.λπ.). Μπορείς να επιλέξεις μεταξύ της λειτουργίας κρύου ή ζεστού νερού μέσω δύο ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, καθώς και να επιλέξεις έναν ψηφιακό χρονοδιακόπτη κατά τη διαμόρφωση. Η μονάδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως θερμαντήρας νερού – π.χ. σε συνεχή λειτουργία: Με παροχή 700 l/h και θερμοκρασία εισόδου 15 °C, επιτυγχάνεται θερμοκρασία 45 °C (αύξηση θερμοκρασίας κατά 30 °C).