Παραγωγός ζεστού νερού HWE 860
Η ηλεκτρική γεννήτρια ζεστού νερού χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και μπορεί να θερμάνει το νερό έως και τους 85 °C.
Η ηλεκτρική γεννήτρια ζεστού νερού προσφέρει εντυπωσιακή ισχύ 24 kW. Είναι σχεδιασμένη για χρήση σε οποιοδήποτε μέρος όπου η εκπομπή καυσαερίων από καυστήρα είναι δύσκολη ή απαγορεύεται. Η μέγιστη θερμοκρασία είναι 85 °C και ρυθμίζεται από θερμοστάτη. Μπορείς να λειτουργήσεις τη μονάδα χειροκίνητα ή αυτόματα. Η συσκευή λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Η γεννήτρια ζεστού νερού παρέχεται ως αυτόνομη μονάδα, πλήρης με πίνακα ελέγχου και τα απαιτούμενα υλικά (εύκαμπτους σωλήνες, καλώδια, σφιγκτήρες κ.λπ.). Μπορείς να επιλέξεις μεταξύ της λειτουργίας κρύου ή ζεστού νερού μέσω δύο ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, καθώς και να επιλέξεις έναν ψηφιακό χρονοδιακόπτη κατά τη διαμόρφωση. Η μονάδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως θερμαντήρας νερού – π.χ. σε συνεχή λειτουργία: Με παροχή 700 l/h και θερμοκρασία εισόδου 15 °C, επιτυγχάνεται θερμοκρασία 45 °C (αύξηση θερμοκρασίας κατά 30 °C).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόνομη μονάδα πλήρης με πίνακα ελέγχου και υλικά σύνδεσης
- Συνδέεται εύκολα με πλυντήριο υψηλής πίεσης.
- Περιλαμβάνει ρύθμιση θερμοκρασίας και χειροκίνητη/αυτόματη λειτουργία.
- Διαθέτει χαρακτηριστικά ασφαλείας και μαλακτικό υγρού.
Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ισχύος 24 kW
- Για λειτουργία χωρίς καυσαέρια σε εσωτερικούς χώρους.
- Για χρήση οπουδήποτε δεν επιτρέπονται ανοιχτές φλόγες ή καυσαέρια.
Υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας χάρη στην θερμική ισχύ 24 kW
- Θερμοκρασία νερού έως 85 °C στη μεγάλη ενσωματωμένη δεξαμενή αποθήκευσης (55 l).
- Έως 50 °C σε συνεχή χρήση στα 700 l/h (σε θερμοκρασία εισόδου 20 °C).
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεξαμενή αποθήκευσης ή θερμοσίφωνας (συνεχής λειτουργία).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Παροχή (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Ισχύς παροχής (kW)
|24
|Απόδοση θερμότητας (kW)
|24
|Προστασία (A)
|50
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|έως και 80
|Ελάχ. ποσοστό εισροής (l/h)
|min. 700
|Θερμοκρασία εργασίας (°C)
|max. 85
|Χωρητικότητα λέβητα, θάλαμος προθέρμανσης (l)
|19
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|42
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|700 x 610 x 720
Εξοπλισμός
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Θερμοστάτης ασφαλείας
Πεδία εφαρμογής
- Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας για λειτουργία χωρίς καυσαέρια σε εσωτερικούς χώρους
- Για εφαρμογές καθαρισμού και εργασίες στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων
- Σε αίθουσες παραγωγής και εργαστήρια όπου απαιτείται ζεστό νερό
- Εσωτερικοί δημόσιοι χώροι όπου απαιτείται ζεστό νερό