Παραγωγός ζεστού νερού HWE 860

Η ηλεκτρική γεννήτρια ζεστού νερού χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και μπορεί να θερμάνει το νερό έως και τους 85 °C.

Η ηλεκτρική γεννήτρια ζεστού νερού προσφέρει εντυπωσιακή ισχύ 24 kW. Είναι σχεδιασμένη για χρήση σε οποιοδήποτε μέρος όπου η εκπομπή καυσαερίων από καυστήρα είναι δύσκολη ή απαγορεύεται. Η μέγιστη θερμοκρασία είναι 85 °C και ρυθμίζεται από θερμοστάτη. Μπορείς να λειτουργήσεις τη μονάδα χειροκίνητα ή αυτόματα. Η συσκευή λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Η γεννήτρια ζεστού νερού παρέχεται ως αυτόνομη μονάδα, πλήρης με πίνακα ελέγχου και τα απαιτούμενα υλικά (εύκαμπτους σωλήνες, καλώδια, σφιγκτήρες κ.λπ.). Μπορείς να επιλέξεις μεταξύ της λειτουργίας κρύου ή ζεστού νερού μέσω δύο ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, καθώς και να επιλέξεις έναν ψηφιακό χρονοδιακόπτη κατά τη διαμόρφωση. Η μονάδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως θερμαντήρας νερού – π.χ. σε συνεχή λειτουργία: Με παροχή 700 l/h και θερμοκρασία εισόδου 15 °C, επιτυγχάνεται θερμοκρασία 45 °C (αύξηση θερμοκρασίας κατά 30 °C).

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόνομη μονάδα πλήρης με πίνακα ελέγχου και υλικά σύνδεσης
  • Συνδέεται εύκολα με πλυντήριο υψηλής πίεσης.
  • Περιλαμβάνει ρύθμιση θερμοκρασίας και χειροκίνητη/αυτόματη λειτουργία.
  • Διαθέτει χαρακτηριστικά ασφαλείας και μαλακτικό υγρού.
Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ισχύος 24 kW
  • Για λειτουργία χωρίς καυσαέρια σε εσωτερικούς χώρους.
  • Για χρήση οπουδήποτε δεν επιτρέπονται ανοιχτές φλόγες ή καυσαέρια.
Υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας χάρη στην θερμική ισχύ 24 kW
  • Θερμοκρασία νερού έως 85 °C στη μεγάλη ενσωματωμένη δεξαμενή αποθήκευσης (55 l).
  • Έως 50 °C σε συνεχή χρήση στα 700 l/h (σε θερμοκρασία εισόδου 20 °C).
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεξαμενή αποθήκευσης ή θερμοσίφωνας (συνεχής λειτουργία).
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 3
Τάση (V) 400
Συχνότητα (Hz) 50 - 60
Παροχή (l/h) min. 700 - max. 1300
Ισχύς παροχής (kW) 24
Απόδοση θερμότητας (kW) 24
Προστασία (A) 50
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) έως και 80
Ελάχ. ποσοστό εισροής (l/h) min. 700
Θερμοκρασία εργασίας (°C) max. 85
Χωρητικότητα λέβητα, θάλαμος προθέρμανσης (l) 19
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 42
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 700 x 610 x 720

Εξοπλισμός

  • Ρύθμιση θερμοκρασίας
  • Θερμοστάτης ασφαλείας
Παραγωγός ζεστού νερού HWE 860
Παραγωγός ζεστού νερού HWE 860
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας για λειτουργία χωρίς καυσαέρια σε εσωτερικούς χώρους
  • Για εφαρμογές καθαρισμού και εργασίες στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων
  • Σε αίθουσες παραγωγής και εργαστήρια όπου απαιτείται ζεστό νερό
  • Εσωτερικοί δημόσιοι χώροι όπου απαιτείται ζεστό νερό
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού