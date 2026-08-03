Μονάδα παροχής αέρα, νερού, αρώματος M 80
Ποιος λέει ότι το καθάρισμα πρέπει να είναι βαρετό; Ο καθαριστής χαλιών καθαρίζει σχολαστικά χαλιά πλάτους έως 80 cm χωρίς καθόλου νερό.
Χρησιμοποιώντας τις ισχυρές βούρτσες του και χωρίς καθόλου νερό, ο καθαριστής χαλιών αφαιρεί απαλά αλλά αποτελεσματικά τη βρωμιά που συσσωρεύεται στα χαλάκια του αυτοκινήτου. Σε σύγκριση με τα συμβατικά μηχανήματα, ο καθαριστής διαθέτει ένα εξαιρετικά μεγάλο άνοιγμα εισόδου, το οποίο μπορεί να δεχτεί πατάκια πλάτους έως και 80 εκατοστών. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα έως και 10 λεπτά το πολύ. Ο ηλεκτρονικός δέκτης κερμάτων μπορεί να προγραμματιστεί με διαφορετικά νομίσματα και μάρκες με τρόπο που να είναι γρήγορος και συγκεκριμένος για την εφαρμογή. Η πλευρική βάση για τα πατάκια, που διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα, προσθέτει ευκολία κατά τον καθαρισμό, ενώ το προαιρετικό προστατευτικό βροχής ελαχιστοποιεί τον όγκο του νερού της βροχής που εισέρχεται στο μηχάνημα. Αυτό το προϊόν είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιάσει τους πελάτες σας και θα ενισχύσει την ελκυστικότητα του χώρου σας!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρές βούρτσεςΓρήγορος και σχολαστικός καθαρισμός πατακιών για όλους τους πελάτες.
Ευρύς άξονας εισαγωγήςΑποτελεσματικός καθαρισμός πατακιών με πλάτος έως και 80 cm.
Ηλεκτρονικός δέκτης κερμάτωνΑτομικός και απλός προγραμματισμός. Δέχεται διάφορους τύπους κερμάτων και μαρκών.
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας
- Ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας έως και 10 λεπτά.
- Για ατομική προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες.
Τροφοδοσία πατακιών από μπροστά
- Η βρωμιά δεν κατακάθεται στο μηχάνημα.
- Καθαρή εμφάνιση.
Χωνί ρύπων
- Η βρωμιά πέφτει αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.
- Εγγυάται καθαρά πατάκια ποδιών, κάθε φορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Κατηγορία προστασίας
|IP44
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός πατακιών χωρίς νερό σε πρατήρια καυσίμων και κέντρα πλύσης αυτοεξυπηρέτησης