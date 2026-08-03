Χρησιμοποιώντας τις ισχυρές βούρτσες του και χωρίς καθόλου νερό, ο καθαριστής χαλιών αφαιρεί απαλά αλλά αποτελεσματικά τη βρωμιά που συσσωρεύεται στα χαλάκια του αυτοκινήτου. Σε σύγκριση με τα συμβατικά μηχανήματα, ο καθαριστής διαθέτει ένα εξαιρετικά μεγάλο άνοιγμα εισόδου, το οποίο μπορεί να δεχτεί πατάκια πλάτους έως και 80 εκατοστών. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα έως και 10 λεπτά το πολύ. Ο ηλεκτρονικός δέκτης κερμάτων μπορεί να προγραμματιστεί με διαφορετικά νομίσματα και μάρκες με τρόπο που να είναι γρήγορος και συγκεκριμένος για την εφαρμογή. Η πλευρική βάση για τα πατάκια, που διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα, προσθέτει ευκολία κατά τον καθαρισμό, ενώ το προαιρετικό προστατευτικό βροχής ελαχιστοποιεί τον όγκο του νερού της βροχής που εισέρχεται στο μηχάνημα. Αυτό το προϊόν είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιάσει τους πελάτες σας και θα ενισχύσει την ελκυστικότητα του χώρου σας!