Μηχανή περιποίησης δαπέδου KIRA B 50
Αποδοτικό, εξοικονομεί χρόνο, εύκολο, ασφαλές, ευέλικτο και πλήρως αυτοματοποιημένο: Το ρομπότ περιποίησης δαπέδου KIRA B 50 για οικονομικό καθαρισμό δαπέδων σε μεσαίες και μεγάλες περιοχές.
Το ρομπότ καθαρισμού Kärcher KIRA B 50 είναι μια πρακτική προσθήκη για κάθε ομάδα καθαρισμού. Λειτουργώντας έξυπνα, αυτόνομα και με τη λειτουργικότητα μιας μηχανής περιποίησης δαπέδου, καθαρίζει δάπεδα σε μεσαίες και μεγάλες περιοχές αποδοτικά και με σταθερά αποτελέσματα, μειώνοντας την πίεση στην ομάδα καθαρισμού, που μπορεί να επικεντρωθεί σε πιο απαιτητικές εργασίες. Η διαισθητική καθοδήγηση χρήστη με μεγάλη οθόνη αφής επιτρέπει τη γρήγορη εγκατάσταση του ρομπότ, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις. Ο προαιρετικός σταθμός βάσης διευκολύνει την πλήρως αυτόνομη εργασία, συμπεριλαμβανομένου του γεμίσματος με καθαρό νερό, του αδειάσματος του βρώμικου νερού, του ξεπλύματος της δεξαμενής και της φόρτισης της μακράς διάρκειας μπαταρίας φωσφορικού σιδήρου λιθίου. Η κεφαλή βούρτσας κυλίνδρου προ-σκουπίζει και σφουγγαρίζει σε ένα βήμα, ενώ η ενσωματωμένη πλευρική βούρτσα εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητου καθαρισμού των άκρων. Οι αισθητήρες υψηλής απόδοσης και το λογισμικό εξασφαλίζουν αξιόπιστη πλοήγηση, ασφαλή αποφυγή συγκρούσεων και εμποδίων. Για τεκμηρίωση και παρακολούθηση, στέλνει μηνύματα κατάστασης σε κινητές συσκευές και δημιουργεί αναφορές καθαρισμού στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη λειτουργία
- Σαφής και ασφαλής έλεγχος όλων των λειτουργιών της συσκευής μέσω της οθόνης αφής.
- Βήμα-βήμα καθοδήγηση χρήστη για εύκολη και διαισθητική λειτουργία.
- Απλή ρύθμιση και εύκολη χρήση του ρομπότ χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.
Ανθεκτική και αξιόπιστη πλοήγηση
- Αισθητήρες υψηλής απόδοσης με ανίχνευση 360° του περιβάλλοντος και πλευρική παρακολούθηση.
- Ασφαλής αποφυγή συγκρούσεων και καθοδήγηση εμποδίων.
- Έξυπνοι ελιγμοί ελεύθερης κίνησης σε περίπτωση εμποδίων.
Σταθμός βάσης (προαιρετικός)
- Επιτρέπει πλήρως αυτόνομη λειτουργία.
- Οι πόροι μπορούν να αναπληρώνονται αυτόνομα από ένα ρομπότ (αναπλήρωση καθαρού νερού, αποστράγγιση βρώμικου νερού, ξέπλυμα της δεξαμενής, φόρτιση της μπαταρίας).
- Προαιρετικό αξεσουάρ, το ρομπότ μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τον σταθμό βάσης.
Πιστοποιημένο για την ασφάλεια
- Ασφαλής και ανέπαφη ανίχνευση εμποδίων, πτώσεων και ανθρώπων.
- Πιστοποιημένο για ασφάλεια σύμφωνα με το IEC 63327.
- Κατάλληλο για λειτουργία σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία.
Γρήγορη εκμάθηση αυτόνομων διαδρομών
- Διευκόλυνση στην εκμάθηση διαδρομών καθαρισμού.
- Λειτουργία Teach & Repeat για χειροκίνητη εκμάθηση ακριβών διαδρομών σε στενούς χώρους.
- Λειτουργία Smart Fill για αυτόνομο σχεδιασμό διαδρομών σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους.
Διευκόλυνση στην εκμάθηση διαδρομών
- Όλες οι παράμετροι καθαρισμού μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα μετά τη δημιουργία της διαδρομής.
- Δημιουργία αλληλοσυνδεόμενων διαδρομών καθαρισμού.
- Προσθήκη ζωνών απαγόρευσης, φίλτρων ταχύτητας, ζωνών χωρίς καθαρισμό, ζωνών κόρνας και ζωνών αλληλεπίδρασης.
Web portal
- Απομακρυσμένη πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες μέσω του Kärcher Equipment Management.
- Περιλαμβάνει αναφορές καθαρισμού, ειδοποιήσεις, κατάσταση συσκευής και άλλα.
- Στέλνει ειδοποιήσεις και μηνύματα κατάστασης σε κινητές συσκευές.
Ενσωματωμένη πλευρική βούρτσα
- Επιτρέπει σχολαστικό καθαρισμό μέχρι την άκρη.
- Μεταφέρει τη βρωμιά απευθείας στο κανάλι καθαρισμού.
- Μειώνει την επιπλέον χειροκίνητη εργασία στο ελάχιστο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1600
|Ισχυρός κινητήρας έλξης (W)
|560
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|630
|Ονομαστική ισχύς βούρτσας (W)
|600
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|550
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|80
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1200
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|750
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|55 / 55
|Δοχείο απορρυπαντικού (l)
|5
|Κάδος συλλογής ρύπων (l)
|2
|Θεωρητική απόδοση περιοχής, αυτόνομη. (m²/h)
|max. 2365
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 1830
|Τάση (V)
|24
|Αριθμός μπαταριών
|2
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Τάση/χωρητικότητα μπαταρίας (V/Ah)
|24 / 160
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|περίπου 3,5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|max. 5,2
|Ταχύτητα, αυτόνομη (km/h)
|max. 4,3
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|69
|Πλάτος περιστροφής διαδρόμου, αυτόνομο (m)
|1,5
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|max. 6
|Πλάτος διαδρόμου, αυτόνομο (m)
|min. 0,9
|Βάρος, άδειο (kg)
|228
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|225
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|238,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|249,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία και φορτιστής
- Περιλαμβάνει υαλοκαθαριστήρα
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Πλευρικές βούρτσες
- Φάρος ποθ αναβοσβήνει
Εξοπλισμός
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Ανθεκτικό στο λάδι
- DOSE
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Μεγάλη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας
- Συμβατό με σταθμό βάσης
- Έτοιμο για έλεγχο ρολού
- Αυτόνομος καθαρισμός
- Αυτόματη προ-σάρωση
- Με χειροκίνητη λειτουργία οδήγησης
- Λειτουργία ράμπας
- Εύκολη και διαισθητική εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων.
- Αισθητήρες υψηλής απόδοσης.
- Ανίχνευση εμποδίου και σύγκρουσης
- Αυτόνομη εκτροπή κατά την επαφή με εμπόδια
- Πιστοποιημένο για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους.
- Δημιουργία αναφορών καθαρισμού
- Ειδοποιήσεις σε κινητές συσκευές.
- Λειτουργία προγραμματισμού
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Φωτεινές ενδείξεις για την εμφάνιση της συμπεριφοράς και της κατάστασης λειτουργίας του ρομπότ.
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διεπαφή επικοινωνίας: VDA 5050
- Δοσολογία καθαριστικού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Μεσαίες έως μεγάλες περιοχές με σκληρά ή ανθεκτικά δάπεδα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε περιορισμένους χώρους όσο και σε ανοιχτούς χώρους.
- Κατάλληλο για χρήση σε δημόσιους χώρους.
- Ιδανικό για καταστήματα, χώρους υγειονομικής περίθαλψης και δημόσιες εγκαταστάσεις.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταφορές, βιομηχανία και καθαρισμό κτιρίων.