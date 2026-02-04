Το ρομπότ καθαρισμού Kärcher KIRA B 50 είναι μια πρακτική προσθήκη για κάθε ομάδα καθαρισμού. Λειτουργώντας έξυπνα, αυτόνομα και με τη λειτουργικότητα μιας μηχανής περιποίησης δαπέδου, καθαρίζει δάπεδα σε μεσαίες και μεγάλες περιοχές αποδοτικά και με σταθερά αποτελέσματα, μειώνοντας την πίεση στην ομάδα καθαρισμού, που μπορεί να επικεντρωθεί σε πιο απαιτητικές εργασίες. Η διαισθητική καθοδήγηση χρήστη με μεγάλη οθόνη αφής επιτρέπει τη γρήγορη εγκατάσταση του ρομπότ, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις. Ο προαιρετικός σταθμός βάσης διευκολύνει την πλήρως αυτόνομη εργασία, συμπεριλαμβανομένου του γεμίσματος με καθαρό νερό, του αδειάσματος του βρώμικου νερού, του ξεπλύματος της δεξαμενής και της φόρτισης της μακράς διάρκειας μπαταρίας φωσφορικού σιδήρου λιθίου. Η κεφαλή βούρτσας κυλίνδρου προ-σκουπίζει και σφουγγαρίζει σε ένα βήμα, ενώ η ενσωματωμένη πλευρική βούρτσα εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητου καθαρισμού των άκρων. Οι αισθητήρες υψηλής απόδοσης και το λογισμικό εξασφαλίζουν αξιόπιστη πλοήγηση, ασφαλή αποφυγή συγκρούσεων και εμποδίων. Για τεκμηρίωση και παρακολούθηση, στέλνει μηνύματα κατάστασης σε κινητές συσκευές και δημιουργεί αναφορές καθαρισμού στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη.