Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 22/1 Ap
Συμπαγής, αλλά και απίστευτα ισχυρή μονάδα υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Λόγω του χαμηλού βάρους του, το NT 22/1 Ap είναι ιδανικό για κινητή χρήση.
Μικρή, ισχυρή, αξιόπιστη, εξαιρετικά ευέλικτη και ελαφριά σαν φτερό: Η υγρής και ξηρής αναρρόφησης σκούπα NT 22/1 Ap παρέχει εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ελαφρών και μέτριας έντασης εργασιών καθαρισμού σε πολλές εμπορικές εφαρμογές. Χάρη στο ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων και το φίλτρο φυσιγγίων PES ανθεκτικό στην υγρασία, μπορεί να ασχοληθεί με τη σκόνη, τους χονδρόκοκκους ρύπους και τα υγρά χωρίς κόπο. Η σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης που συνδέεται απευθείας με την κεφαλή της συσκευής επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας του δοχείου. Οι πολύ συμπαγείς διαστάσεις και το μικρό βάρος του καθιστούν εύκολη τη μεταφορά της συσκευής, η οποία είναι επίσης εύκολη στη λειτουργία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικρό βάρος και μικρές διαστάσειςΤο μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.
Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου ApΗμι-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου εξασφαλίζει υψηλά σταθερή αναρροφητική ισχύ.
Φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES ανθεκτικό στην υγρασίαΗ αλλαγή από υγρή σε ξηρή σκούπα είναι εύκολη, χωρίς να χρειάζεται να στεγνώσετε πρώτα το φίλτρο PES. Πλενόμενο φίλτρο PES.
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στην κεφαλή της μηχανής
- Επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του όγκου του κάδου.
- Εξοικονόμηση χρόνου λόγω μη αναγκαιότητας αδειάσματος του κάδου ιδιαίτερα συχνά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|72
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|22
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1300
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|6
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|71
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: PES
Εξοπλισμός
- Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανική μηχανή για ελαφριές έως μέτριες εργασίες καθαρισμού σε διάφορες εμπορικές εφαρμογές