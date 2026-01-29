Μικρή, ισχυρή, αξιόπιστη, εξαιρετικά ευέλικτη και ελαφριά σαν φτερό: Η υγρής και ξηρής αναρρόφησης σκούπα NT 22/1 Ap παρέχει εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ελαφρών και μέτριας έντασης εργασιών καθαρισμού σε πολλές εμπορικές εφαρμογές. Χάρη στο ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων και το φίλτρο φυσιγγίων PES ανθεκτικό στην υγρασία, μπορεί να ασχοληθεί με τη σκόνη, τους χονδρόκοκκους ρύπους και τα υγρά χωρίς κόπο. Η σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης που συνδέεται απευθείας με την κεφαλή της συσκευής επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας του δοχείου. Οι πολύ συμπαγείς διαστάσεις και το μικρό βάρος του καθιστούν εύκολη τη μεταφορά της συσκευής, η οποία είναι επίσης εύκολη στη λειτουργία.