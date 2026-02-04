Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας NT 22/1 Ap Bp L
Συμπαγής και ευέλικτη μπαταριοκίνητη σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 22/1 Ap Bp εντυπωσιάζει επίσης για απαιτητικές εφαρμογές υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
Συμπαγείς διαστάσεις, μικρό βάρος και ευελιξία: Χάρη στην ισχυρή μπαταρία Battery Power της Kärcher, η μπαταριοκίνητη σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 22/1 Ap Bp εντυπωσιάζει επίσης καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη χωρίς εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για απαιτητικές εφαρμογές υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Η μπαταρία Battery Power+ της Kärcher, η οποία προστατεύεται από ρύπους και υγρά μέσω ενός πτερυγίου, εξασφαλίζει υψηλή απορροφητική ισχύ και μεγάλο χρόνο λειτουργίας της ηλεκτρικής σκούπας. Το ευέλικτο μηχάνημα διαθέτει ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που εξοικονομεί χώρο, καθώς και ηλεκτρονική διάταξη διακοπής νερού και, ως εκ τούτου, είναι κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, στερεών ρύπων και λεπτής σκόνης. Με τις συμπαγείς διαστάσεις και το χαμηλό βάρος, η μεταφορά και ο χειρισμός είναι πολύ εύκολος για τον χρήση, ιδιαίτερα σε στενούς και ιδιαίτερα πολυσύχναστους χώρους. Επίσης, ο σχεδιασμός της επίπεδης κεφαλής του μηχανήματος σημαίνει ότι μπορεί να αποτεθεί σε εργαλεία και κουτιά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρή μπαταρία Battery Power+- 36 V της Kärcher με χωρητικότητα 7,5 Ah
Αποτελεσματικό προστατευτικό κάλυμμα για τη θήκη μπαταρίας
Μικρό βάρος και μικρές διαστάσεις
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|22
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|57
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 575
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 150 (7,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|58 / 81
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|401 x 372 x 499
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Κυτταρίνη
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Κατηγορία προστασίας: III
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό χώρων χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
- Για τον καθαρισμό πολυσύχναστων χώρων