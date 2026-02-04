Συμπαγείς διαστάσεις, μικρό βάρος και ευελιξία: Χάρη στην ισχυρή μπαταρία Battery Power της Kärcher, η μπαταριοκίνητη σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 22/1 Ap Bp εντυπωσιάζει επίσης καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη χωρίς εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για απαιτητικές εφαρμογές υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Η μπαταρία Battery Power+ της Kärcher, η οποία προστατεύεται από ρύπους και υγρά μέσω ενός πτερυγίου, εξασφαλίζει υψηλή απορροφητική ισχύ και μεγάλο χρόνο λειτουργίας της ηλεκτρικής σκούπας. Το ευέλικτο μηχάνημα διαθέτει ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που εξοικονομεί χώρο, καθώς και ηλεκτρονική διάταξη διακοπής νερού και, ως εκ τούτου, είναι κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, στερεών ρύπων και λεπτής σκόνης. Με τις συμπαγείς διαστάσεις και το χαμηλό βάρος, η μεταφορά και ο χειρισμός είναι πολύ εύκολος για τον χρήση, ιδιαίτερα σε στενούς και ιδιαίτερα πολυσύχναστους χώρους. Επίσης, ο σχεδιασμός της επίπεδης κεφαλής του μηχανήματος σημαίνει ότι μπορεί να αποτεθεί σε εργαλεία και κουτιά.