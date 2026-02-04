Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 22/1 Ap Te
Ιδανική για επαγγελματίες: NT 22/1 Ap σκούπα αναρρόφησης υγρών και ξηρών ρύπων με έξοδο ρεύματος (με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης). Συμπαγής, ελαφριά συσκευή εισόδου.
Οι άνθρωποι του εμπορίου θα έρθουν να εκτιμήσουν πραγματικά αυτό το μικρό "εργοστάσιο" παραγωγής ενέργειας. Η μηχανή υρής και ξηρής αναρρόφησης NT 22/1 Ap Te διαθέτει αυτόματη εκκίνηση για εργαλεία ηλεκτρικού ρεύματος, είναι πολύ ελαφριά και συνεπώς πάντοτε εύκολη στη μεταφορά, ενώ εντυπωσιάζει κατά τη διάρκεια του ελαφρού έως μέτριου καθαρισμού με την ισχυρή ισχύ αναρρόφησης που διαθέτει. Είτε είναι σκόνη, χοντρή βρωμιά ή υγρά: Χάρη στο ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων και το φίλτρο κασέτας PES ανθεκτικό στην υγρασία, εκτελεί το έργο αξιόπιστα και σχολαστικά. Εδώ, η σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης ενσωματωμένη απευθείας στην κεφαλή της συσκευής επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας του δοχείου. Αυτό σημαίνει ότι το εύχρηστο και ευπροσάρμοστο NT 22/1 Ap Te είναι ο ιδανικός σύντροφος για εργασίες εγκατάστασης και ανακαίνισης, καθαρισμό κτιρίων και πολλές άλλες εμπορικές εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικρό βάρος και μικρές διαστάσειςΤο μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.
Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου ApΒέλτιστη απόδοση καθαρισμού φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιτρέπει σταθερά υψηλή απόδοση φίλτρου και ισχύ αναρρόφησης. Σχεδιασμός που εξοικονομεί χρόνο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES ανθεκτικό στην υγρασίαΕύκολη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Το φίλτρο φυσιγγίου PES δεν χρειάζεται να στεγνώσει πριν από τη χρήση. Βιωσιμότητα: το φίλτρο κασέτας PES μπορεί να πλυθεί.
Υποδοχή για ηλεκτρικά εργαλεία (με μηχανισμό αυτόματης εκκίνησης)
- Το ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα.
- Εύκολη λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Ενεργειακή αποδοτικότητα: η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.
Προσαρμογέας εργαλείων για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επιτρέπει τη διάτρηση, το πριόνισμα ή το τρίψιμο χωρίς σκόνη με ηλεκτρικά εργαλεία.
- Διατίθεται με ελαστικό εξάρτημα και περιστρεφόμενο δακτύλιο ψευδούς αέρα.
- Περιστρεφόμενος δακτύλιος για ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|72
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|22
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1300
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|6
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|72
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: PES
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
Εξοπλισμός
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανική μηχανή για ελαφριές έως μέτριες εργασίες καθαρισμού σε διάφορες εμπορικές εφαρμογές
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα