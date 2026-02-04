Οι άνθρωποι του εμπορίου θα έρθουν να εκτιμήσουν πραγματικά αυτό το μικρό "εργοστάσιο" παραγωγής ενέργειας. Η μηχανή υρής και ξηρής αναρρόφησης NT 22/1 Ap Te διαθέτει αυτόματη εκκίνηση για εργαλεία ηλεκτρικού ρεύματος, είναι πολύ ελαφριά και συνεπώς πάντοτε εύκολη στη μεταφορά, ενώ εντυπωσιάζει κατά τη διάρκεια του ελαφρού έως μέτριου καθαρισμού με την ισχυρή ισχύ αναρρόφησης που διαθέτει. Είτε είναι σκόνη, χοντρή βρωμιά ή υγρά: Χάρη στο ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων και το φίλτρο κασέτας PES ανθεκτικό στην υγρασία, εκτελεί το έργο αξιόπιστα και σχολαστικά. Εδώ, η σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης ενσωματωμένη απευθείας στην κεφαλή της συσκευής επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας του δοχείου. Αυτό σημαίνει ότι το εύχρηστο και ευπροσάρμοστο NT 22/1 Ap Te είναι ο ιδανικός σύντροφος για εργασίες εγκατάστασης και ανακαίνισης, καθαρισμό κτιρίων και πολλές άλλες εμπορικές εφαρμογές.