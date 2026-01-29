Το NT 30/1 Ap L αποτελεί μια συμπαγή σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης της μεσαίας κατηγορίας με ημιαυτόματο καθαρισμό φίλτρου. Η σκούπα αναρρόφησης είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές, όπως ο καθαρισμός του εσωτερικού αυτοκινήτων, η αφαίρεση στέρεων τύπων και υγρών ή η αναρρόφηση (σκούπισμα) μηχανημάτων και συστημάτων. Εντυπωσιάζει με την ιδιαίτερα μεγάλη αναρροφητική δύναμη και τον αποτελεσματικό καθαρισμό φίλτρου τα οποία όταν συνδυάζονται δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης μεσαίων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης ακόμα και χωρίς σακούλα φίλτρου. Η συσκευή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη με τη χρήση κεντρικού περιστροφικού διακόπτη ενώ παράλληλα εντυπωσιάζει με τον ελαφρύ σχεδιασμό της και την έξυπνη αποθήκευση νέων εξαρτημάτων μέσα από μια επίπεδη κεφαλή η οποία διαθέτει πρόσθετες επιλογές στερέωσης και επιτρέπει την τοποθέτηση ή τη στερέωση της εργαλειοθήκης.