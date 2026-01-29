Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Ap L

Το NT 30/1 Ap L είναι μια συμπαγής ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης που ανήκει στη μεσαία κατηγορία και η οποία διαθέτει εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης, υψηλή ποιότητα και εξαρτήματα με μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού.

Το NT 30/1 Ap L αποτελεί μια συμπαγή σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης της μεσαίας κατηγορίας με ημιαυτόματο καθαρισμό φίλτρου. Η σκούπα αναρρόφησης είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές, όπως ο καθαρισμός του εσωτερικού αυτοκινήτων, η αφαίρεση στέρεων τύπων και υγρών ή η αναρρόφηση (σκούπισμα) μηχανημάτων και συστημάτων. Εντυπωσιάζει με την ιδιαίτερα μεγάλη αναρροφητική δύναμη και τον αποτελεσματικό καθαρισμό φίλτρου τα οποία όταν συνδυάζονται δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης μεσαίων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης ακόμα και χωρίς σακούλα φίλτρου. Η συσκευή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη με τη χρήση κεντρικού περιστροφικού διακόπτη ενώ παράλληλα εντυπωσιάζει με τον ελαφρύ σχεδιασμό της και την έξυπνη αποθήκευση νέων εξαρτημάτων μέσα από μια επίπεδη κεφαλή η οποία διαθέτει πρόσθετες επιλογές στερέωσης και επιτρέπει την τοποθέτηση ή τη στερέωση της εργαλειοθήκης.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος
  • Επιτρέπει την ασφαλή στερέωση εύκαμπτων σωλήνων διαφορετικού μήκους και διαμέτρου.
  • Αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας για προστασία κατά τη μεταφορά.
Αφαιρούμενο περίβλημα φίλτρου
  • Επιτρέπει την αφαίρεση του φίλτρου χωρίς να απελευθερωθεί σκόνη.
  • Αποτρέπει αποτελεσματικά τη λανθασμένη τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.
Έξυπνες ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης για τα εξαρτήματα
  • Τα εξαρτήματα αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Ποσότητα αέρα (l/s) 74
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου (l) 30
Υλικό κάδου Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Μήκος καλωδίου (m) 7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 70
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 11,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 15,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 525 x 370 x 560

Πεδίο προμήθειας

  • Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
  • Γωνία: Πλαστικό
  • Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
  • Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
  • Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
  • Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
  • Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
  • Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
  • Ακροφύσιο σχισμών
  • Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Κυτταρίνη

Εξοπλισμός

  • Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
  • Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
  • Κατηγορία προστασίας: II
  • Τροχίσκος με φρένο
Πεδία εφαρμογής
  • Πλήθος εφαρμογών από την αναρρόφηση υγρών έως τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων
