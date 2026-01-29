Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Ap L
Το NT 30/1 Ap L είναι μια συμπαγής ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης που ανήκει στη μεσαία κατηγορία και η οποία διαθέτει εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης, υψηλή ποιότητα και εξαρτήματα με μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού.
Το NT 30/1 Ap L αποτελεί μια συμπαγή σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης της μεσαίας κατηγορίας με ημιαυτόματο καθαρισμό φίλτρου. Η σκούπα αναρρόφησης είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές, όπως ο καθαρισμός του εσωτερικού αυτοκινήτων, η αφαίρεση στέρεων τύπων και υγρών ή η αναρρόφηση (σκούπισμα) μηχανημάτων και συστημάτων. Εντυπωσιάζει με την ιδιαίτερα μεγάλη αναρροφητική δύναμη και τον αποτελεσματικό καθαρισμό φίλτρου τα οποία όταν συνδυάζονται δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης μεσαίων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης ακόμα και χωρίς σακούλα φίλτρου. Η συσκευή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη με τη χρήση κεντρικού περιστροφικού διακόπτη ενώ παράλληλα εντυπωσιάζει με τον ελαφρύ σχεδιασμό της και την έξυπνη αποθήκευση νέων εξαρτημάτων μέσα από μια επίπεδη κεφαλή η οποία διαθέτει πρόσθετες επιλογές στερέωσης και επιτρέπει την τοποθέτηση ή τη στερέωση της εργαλειοθήκης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος
- Επιτρέπει την ασφαλή στερέωση εύκαμπτων σωλήνων διαφορετικού μήκους και διαμέτρου.
- Αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας για προστασία κατά τη μεταφορά.
Αφαιρούμενο περίβλημα φίλτρου
- Επιτρέπει την αφαίρεση του φίλτρου χωρίς να απελευθερωθεί σκόνη.
- Αποτρέπει αποτελεσματικά τη λανθασμένη τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.
Έξυπνες ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης για τα εξαρτήματα
- Τα εξαρτήματα αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|15,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Κυτταρίνη
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
Πεδία εφαρμογής
- Πλήθος εφαρμογών από την αναρρόφηση υγρών έως τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων