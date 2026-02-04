Υψηλής ποιότητας σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 Ap L με κάδο χωρητικότητας 40 λίτρων και ημι-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, το οποίο όταν συνδυάζεται με την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης επιτρέπει ακόμα και τη συλλογή λεπτής σκόνης χωρίς σακούλα φίλτρου. Η σκούπα αναρρόφησης είναι ευέλικτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση χονδρόκοκκων ρύπων και υγρών, τον καθαρισμό μηχανημάτων και συστημάτων, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό του εσωτερικού αυτοκινήτων, ενώ εντυπωσιάζει και με τις έξυπνες λύσεις αποθήκευσης που προσφέρει για τα ολοκαίνουργια εξαρτήματά της. Η επίπεδη σχεδίαση της κεφαλής της επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και, χάρη στις επιλογές συγκράτησης που διατίθενται, τη στερέωση μιας εργαλειοθήκης. Η NT 40/1 Ap L εντυπωσιάζει επίσης με τον πολύ απλό χειρισμό της. Η επιλογή και ο καθορισμός όλων των σημαντικών λειτουργιών γίνονται απευθείας μέσω ενόςκεντρικού περιστροφικού διακόπτη.