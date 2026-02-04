Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της κατηγορίας Middle με κάδο χωρητικότητας 40 λίτρων. Η συσκευή εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, τις έξυπνες λειτουργίες και τα ανθεκτικά εξαρτήματα που διαθέτει.
Υψηλής ποιότητας σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 Ap L με κάδο χωρητικότητας 40 λίτρων και ημι-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, το οποίο όταν συνδυάζεται με την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης επιτρέπει ακόμα και τη συλλογή λεπτής σκόνης χωρίς σακούλα φίλτρου. Η σκούπα αναρρόφησης είναι ευέλικτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση χονδρόκοκκων ρύπων και υγρών, τον καθαρισμό μηχανημάτων και συστημάτων, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό του εσωτερικού αυτοκινήτων, ενώ εντυπωσιάζει και με τις έξυπνες λύσεις αποθήκευσης που προσφέρει για τα ολοκαίνουργια εξαρτήματά της. Η επίπεδη σχεδίαση της κεφαλής της επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και, χάρη στις επιλογές συγκράτησης που διατίθενται, τη στερέωση μιας εργαλειοθήκης. Η NT 40/1 Ap L εντυπωσιάζει επίσης με τον πολύ απλό χειρισμό της. Η επιλογή και ο καθορισμός όλων των σημαντικών λειτουργιών γίνονται απευθείας μέσω ενόςκεντρικού περιστροφικού διακόπτη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος
- Επιτρέπει την ασφαλή στερέωση εύκαμπτων σωλήνων διαφορετικού μήκους και διαμέτρου.
- Αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας για προστασία κατά τη μεταφορά.
Αφαιρούμενο περίβλημα φίλτρου
- Επιτρέπει την αφαίρεση του φίλτρου χωρίς να απελευθερωθεί σκόνη.
- Αποτρέπει αποτελεσματικά τη λανθασμένη τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.
Έξυπνες ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης για τα εξαρτήματα
- Τα εξαρτήματα αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|40
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|16,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|525 x 370 x 630
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πλήθος εφαρμογών από την αναρρόφηση υγρών έως τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων