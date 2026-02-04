H NT 75/2 Ap Me Tc είναι μια υψηλής απόδοσης σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης η οποία διαθέτει το σύστημα ApClean για διαρκώς υψηλή απόδοση καθαρισμού και αδιάκοπη χρήση. Η στιβαρή δεξαμενή χωρητικότητας 75 λίτρων είναι ιδανική για μεγάλες ποσότητες ρύπων ενώ είναι εύκολη στο άδειασμα χάρη στο ανατρεπόμενο πλαίσιο. Η συγκεκριμένη σκούπα αναρρόφησης διαθέτει συμπαγές περίβλημα τουρμπίνας με ενσωματωμένο κάλυμμα φίλτρου για την εύκολη αφαίρεση του μεγάλου επίπεδου πτυχωτού φίλτρου. Ο αποτελεσματικός ημι-αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου ApClean παρέχει σταθερά υψηλή καθαριστική ισχύ, αδιάκοπη χρήση και μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου. Το NT 75/2 Ap Me Tc διαθέτει επίσης ηλεκτρονική παρακολούθηση στάθμης πλήρωσης, με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ότι ο όγκος πλήρωσης δεν ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της υγρής αναρρόφησης. Το άδειασμα των υγρών που αναρροφούνται γίνεται εύκολα μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης που είναι ανθεκτικός στο λάδι. Τα εξαρτήματα μπορούν να προσαρτηθούν στη σκούπα αναρρόφησης γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας το πρακτικό σύστημα κλιπ. Η συσκευή διαθέτει χώρο αποθήκευσης για τον εύκαμπτο σωλήνα, θήκη για τα εξαρτήματα και μεγάλο χώρο αποθήκευσης (π.χ. για εργαλεία). Δύο μεγάλοι τροχοί τριπόδου και δύο τροχίσκοι καθοδήγησης προσφέρουν ικανοποιητική κινητικότητα στο NT 75/2 Ap Me Tc.