Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 75/2 Ap Me Tc
Η υψηλής απόδοσης σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης NT 75/2 με διπλό μοτέρ για επαγγελματική χρήση. Ο αποτελεσματικός καθαρισμός με ριπές αέρα του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου διατηρεί σχεδόν σταθερή την καθαριστική ισχύ.
H NT 75/2 Ap Me Tc είναι μια υψηλής απόδοσης σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης η οποία διαθέτει το σύστημα ApClean για διαρκώς υψηλή απόδοση καθαρισμού και αδιάκοπη χρήση. Η στιβαρή δεξαμενή χωρητικότητας 75 λίτρων είναι ιδανική για μεγάλες ποσότητες ρύπων ενώ είναι εύκολη στο άδειασμα χάρη στο ανατρεπόμενο πλαίσιο. Η συγκεκριμένη σκούπα αναρρόφησης διαθέτει συμπαγές περίβλημα τουρμπίνας με ενσωματωμένο κάλυμμα φίλτρου για την εύκολη αφαίρεση του μεγάλου επίπεδου πτυχωτού φίλτρου. Ο αποτελεσματικός ημι-αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου ApClean παρέχει σταθερά υψηλή καθαριστική ισχύ, αδιάκοπη χρήση και μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου. Το NT 75/2 Ap Me Tc διαθέτει επίσης ηλεκτρονική παρακολούθηση στάθμης πλήρωσης, με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ότι ο όγκος πλήρωσης δεν ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της υγρής αναρρόφησης. Το άδειασμα των υγρών που αναρροφούνται γίνεται εύκολα μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης που είναι ανθεκτικός στο λάδι. Τα εξαρτήματα μπορούν να προσαρτηθούν στη σκούπα αναρρόφησης γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας το πρακτικό σύστημα κλιπ. Η συσκευή διαθέτει χώρο αποθήκευσης για τον εύκαμπτο σωλήνα, θήκη για τα εξαρτήματα και μεγάλο χώρο αποθήκευσης (π.χ. για εργαλεία). Δύο μεγάλοι τροχοί τριπόδου και δύο τροχίσκοι καθοδήγησης προσφέρουν ικανοποιητική κινητικότητα στο NT 75/2 Ap Me Tc.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα
Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης
Άγκιστρο αποθήκευσης σωλήνα και εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|2 x 74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|75
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2760
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|26
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|700 x 505 x 995
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Χαρτί
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)
- Αιωρούμενο σασί
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα