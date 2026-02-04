Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 38/1 Me Classic Edition
Η στιβαρή αλλά και compact ΝΤ 38/1 Me Classic σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης καθαρίζει εύκολα όλα τα είδη ρύπων- κάδος 38 L
Η στιβαρή αλλά και compact ΝΤ 38/1 Me Classic σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης καθαρίζει εύκολα όλα τα είδη ρύπων όπως υγρά, σκόνη ή χονδρόκοκκους ρύπους με το ισχυρό μοτέρ των 1500 Watt. Η στιβαρή και compact σκουπα διαθέτει κάδο 38 L ενώ όπως όλη η σειρά ΝΤ classic διαθέτει αξιόπιστη τεχνολογία φίλτρου. Έχει ιδιαίτερα φιλικό στο service σχεδιασμό για μειωμένα κόστη συντήρησης και λειτουργίας
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Compact, στιβαρή και ευκολία μεταφοράςΕξαιρετικά σταθερή, ευκίνητη και εύκολη μεταφορά χάρη στον λεπτό σχεδιασμό και τους 4 κάστορες Το προστατευτικό της σκούπας παρέχει αξιόπιστη προστασία για τη σκούπα και τον εξοπλισμό
Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησηςΟι μηχανές ΝΤ Classic με ισχυρό μοτέρ 1500 W αξιόπιστα αφαιρούν ένα μεγάλο εύρος ρύπων Για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού
Service και άνεσηΤο Easy Service Concept επιτρέπει την αφαίρεση των τουρμπίνων σε 44 δευτερόλεπτα. Η γρήγορη αλλαγή τουρμπίνας όχι μόνο εξοικονομεί πολύ χρόνο αλλά και κόστη
Αναρρόφηση χωρίς σακούλα
- Οι ΝΤ Classic με διπλό κινητήρα σκούπες αναρρόφησης διαθέτουν το ελεγμένο επίπεδο φίλτρο κεφαλής.
- Το φίλτρο κεφαλής επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς σακούλα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|59
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|38
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1500
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|6,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|78
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|375 x 360 x 735
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: PES
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
Πεδία εφαρμογής
- Για αναρρόφηση υγρών, χονδρόκοκκων ρύπων σε όλες τις σκληρές επιφάνειες αλλά και για τον εσωτερικό καθαρισμό του αυτοκινήτου