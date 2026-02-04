Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 38/1 Me Classic Edition

Η στιβαρή αλλά και compact ΝΤ 38/1 Me Classic σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης καθαρίζει εύκολα όλα τα είδη ρύπων- κάδος 38 L

Η στιβαρή αλλά και compact ΝΤ 38/1 Me Classic σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης καθαρίζει εύκολα όλα τα είδη ρύπων όπως υγρά, σκόνη ή χονδρόκοκκους ρύπους με το ισχυρό μοτέρ των 1500 Watt. Η στιβαρή και compact σκουπα διαθέτει κάδο 38 L ενώ όπως όλη η σειρά ΝΤ classic διαθέτει αξιόπιστη τεχνολογία φίλτρου. Έχει ιδιαίτερα φιλικό στο service σχεδιασμό για μειωμένα κόστη συντήρησης και λειτουργίας

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 38/1 Me Classic Edition: Compact, στιβαρή και ευκολία μεταφοράς
Compact, στιβαρή και ευκολία μεταφοράς
Εξαιρετικά σταθερή, ευκίνητη και εύκολη μεταφορά χάρη στον λεπτό σχεδιασμό και τους 4 κάστορες Το προστατευτικό της σκούπας παρέχει αξιόπιστη προστασία για τη σκούπα και τον εξοπλισμό
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 38/1 Me Classic Edition: Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης
Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης
Οι μηχανές ΝΤ Classic με ισχυρό μοτέρ 1500 W αξιόπιστα αφαιρούν ένα μεγάλο εύρος ρύπων Για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 38/1 Me Classic Edition: Service και άνεση
Service και άνεση
Το Easy Service Concept επιτρέπει την αφαίρεση των τουρμπίνων σε 44 δευτερόλεπτα. Η γρήγορη αλλαγή τουρμπίνας όχι μόνο εξοικονομεί πολύ χρόνο αλλά και κόστη
Αναρρόφηση χωρίς σακούλα
  • Οι ΝΤ Classic με διπλό κινητήρα σκούπες αναρρόφησης διαθέτουν το ελεγμένο επίπεδο φίλτρο κεφαλής.
  • Το φίλτρο κεφαλής επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς σακούλα
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Ποσότητα αέρα (l/s) 59
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 227 / 22,7
Χωρητικότητα κάδου (l) 38
Υλικό κάδου ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 1500
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Μήκος καλωδίου (m) 6,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 78
Χρώμα ασημένιο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 8,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 11,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 375 x 360 x 735

Πεδίο προμήθειας

  • Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
  • Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
  • Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
  • Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
  • Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι
  • Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
  • Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
  • Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
  • Ακροφύσιο σχισμών
  • Φίλτρο φυσίγγιο: PES
  • Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
Πεδία εφαρμογής
  • Για αναρρόφηση υγρών, χονδρόκοκκων ρύπων σε όλες τις σκληρές επιφάνειες αλλά και για τον εσωτερικό καθαρισμό του αυτοκινήτου
Εξαρτήματα