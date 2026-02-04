Η στιβαρή αλλά και compact ΝΤ 38/1 Me Classic σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης καθαρίζει εύκολα όλα τα είδη ρύπων όπως υγρά, σκόνη ή χονδρόκοκκους ρύπους με το ισχυρό μοτέρ των 1500 Watt. Η στιβαρή και compact σκουπα διαθέτει κάδο 38 L ενώ όπως όλη η σειρά ΝΤ classic διαθέτει αξιόπιστη τεχνολογία φίλτρου. Έχει ιδιαίτερα φιλικό στο service σχεδιασμό για μειωμένα κόστη συντήρησης και λειτουργίας