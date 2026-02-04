Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 K
Χάρη στην αντλία λυμάτων και τον σύνδεσμο Geka, η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 K είναι ιδανική για τη γρήγορη απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων υγρών στις κατασκευές ή στη βιομηχανία.
Είτε σε εργοτάξια είτε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 K της Kärcher είναι ειδικά σχεδιασμένη για την ταχεία απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού. Χάρη στην ισχυρή αντλία λυμάτων, μπορεί να διαχειριστεί περισσότερα από 300 λίτρα βρώμικου νερού ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένων χονδροειδών ρύπων με μέγεθος σωματιδίων έως 20 χιλιοστά. Ο τυποποιημένος σύνδεσμος Geka εξασφαλίζει τη συμβατότητά του με αυτό το ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα συνδέσμου για σωλήνες νερού. Η τουρμπίνα και η αντλία λυμάτων προστατεύονται από ζημιές ή μπλοκαρίσματα με αποτελεσματικά φίλτρα χονδροειδών ρύπων, ώστε να αποτρέπεται η αναρρόφηση μικρών εξαρτημάτων, λίθων, φύλλων ή υπολειμμάτων οικοδομικών υλικών. Οι μεταλλικοί τροχοί στο στιβαρό δοχείο των 50 λίτρων και η συνεχώς ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης εξασφαλίζουν υψηλή φορητότητα και εύκολη μεταφορά της σκούπας NT 50/1 K από το όχημα στον τόπο χρήσης και πάλι πίσω.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερούΜεγάλες ποσότητες νερού μπορούν να απορριφθούν μέσω της αντλίας ακάθαρτου νερού ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής λειτουργία.
Ενσωματωμένο καλάθι φίλτρου χονδροειδών ρύπων για την προστασία της αντλίαςΠροστατεύει την αντλία απόρριψης από μπλοκαρίσματα από πέτρες, φύλλα ή κομμάτια ξύλου.
Βαλβίδα ψεύτικου αέρα για ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησηςΗ βαλβίδα τοποθετείται μεταξύ του σωλήνα και της στροφής. Επιτρέπει το συγχρονισμό της παροχής νερού της ηλεκτρικής σκούπας και της αντλίας.
Σωλήνας αποστράγγισης
- Η αντλία απορριμμάτων απορρίπτει τα περισσότερα από τα υγρά που αναρροφώνται.
- Για την άνετη απόρριψη των υπολειπόμενων ποσοτήτων υγρών.
Ενσωματωμένο φίλτρο χονδροειδούς βρωμιάς για προστασία της τουρμπίνας
- Προστατεύει την τουρμπίνα από ζημιές που προκαλούνται από χονδροειδείς ακαθαρσίες και μικρά μέρη.
Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας
- Σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στο λάδι.
- Adv. ακροφύσιο δαπέδου.
- Συνεχώς ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar)
|273
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|50
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|1200
|Ισχύς αντλίας απόρριψης (W)
|1100
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|28
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|32,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ανθεκτικό στο λάδι
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Σωλήνας αποστράγγισης
- Ενσωματωμένη αντλία εκκένωσης
- Κατηγορία προστασίας: I
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Οικοδομές
- Βιομηχανία