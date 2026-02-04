Είτε σε εργοτάξια είτε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 K της Kärcher είναι ειδικά σχεδιασμένη για την ταχεία απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού. Χάρη στην ισχυρή αντλία λυμάτων, μπορεί να διαχειριστεί περισσότερα από 300 λίτρα βρώμικου νερού ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένων χονδροειδών ρύπων με μέγεθος σωματιδίων έως 20 χιλιοστά. Ο τυποποιημένος σύνδεσμος Geka εξασφαλίζει τη συμβατότητά του με αυτό το ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα συνδέσμου για σωλήνες νερού. Η τουρμπίνα και η αντλία λυμάτων προστατεύονται από ζημιές ή μπλοκαρίσματα με αποτελεσματικά φίλτρα χονδροειδών ρύπων, ώστε να αποτρέπεται η αναρρόφηση μικρών εξαρτημάτων, λίθων, φύλλων ή υπολειμμάτων οικοδομικών υλικών. Οι μεταλλικοί τροχοί στο στιβαρό δοχείο των 50 λίτρων και η συνεχώς ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης εξασφαλίζουν υψηλή φορητότητα και εύκολη μεταφορά της σκούπας NT 50/1 K από το όχημα στον τόπο χρήσης και πάλι πίσω.