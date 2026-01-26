Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact L
Ανθεκτικά εξαρτήματα και ισχυρή αναρρόφηση: η σκούπα NT 30/1 Tact με πρωτοποριακό σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact, δοχεία 30 λίτρων, προφυλακτήρες και μεταλλικούς τροχούς.
Για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό των μηχανημάτων, οχημάτων, εργαστηρίων και εργοταξίων: η σκούπα υγρής-ξηρής αναρρόφησδης της Kärcher είναι ένα μηχάνημα γενικής χρήσης για επαγγελματίες διάφορων κλάδων. Αυτή η συμπαγής σκούπα πολλαπλών εφαρμογών διαθέτει ένα αυτόματο φίλτρο καθαρισμού Tact και ένα ανθεκτικό στην υγρασία επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για για την απομάκρυνση μεγάλου όγκου ρύπων κατά τη διάρκεια μεγάλων διαστημάτων εργασίας. Οι υγροί και στεροί ρύποι μπορούν να συλλεγούν αξιόπιστα σε ένα ανθεκτικό δοχείο 30 λίτρων που έχει έναν προφυλακτήρα και συμπσγείς μεταλλικούς τροχούς. Ο εύκολος χειρισμός και η λειτουργία μέσω του νέου κεντρικού περιστροφικού διακόπτη του μηχανήματος διευκολύνουν την εργασία. Το μηχάνημα συνοδεύεται από πρόσφατα αναπτυγμένα και εξαιρετικά βελτιωμένα εξαρτήματα τα οποία μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν στον ενσωματωμένο εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης εξαρτημάτων. Οι επιφάνειες με καουτσούκ και οι επιλογές πρόσδεσης σημαίνουν ότι τα εργαλεία και τα κουτιά μπορούν να τοποθετηθούν στην επίπεδη κεφαλή μηχανής με τρόπο ολίσθησης ή ακόμα και να στερεωθούν σε αυτό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό δοχείο με προφυλακτήρες και μεταλλικούς τροχούς.Οι ανθεκτικοί μεταλλικοί τροχοί εγγυώνται δυνατότητα ελιγμών και απεριόριστη κινητικότητα στα εργοτάξια Το τραχύ δοχείο προστατεύει το μηχάνημα από προσκρούσεις και χτυπήματα.
Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματοςΕπιτρέπει την ασφαλή στερέωση εύκαμπτων σωλήνων διαφορετικού μήκους και διαμέτρου. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πάντα αποθηκευμένο με ασφάλεια για μεταφορά.
Αφαιρούμενο περίβλημα φίλτρουΜε το αποσπώμενο περίβλημα του φίλτρου, η αφαίρεση και η αντικατάσταση του φίλτρου γίνεται χωρίς σκόνη. Δεν είναι δυνατή η εσφαλμένη τοποθέτηση του επίπεδου πλεγμένου φίλτρου.
Κεντρικός περιστροφικός διακόπτης
- Εύκολη εναλλαγή μέσω κεντρικού περιστροφικού διακόπτη.
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
- Για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης και χωρητικότητα φίλτρου.
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου με ισχυρές ριπές αέρα.
- Σχεδιασμός που εξοικονομεί χρόνο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|69
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|17,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Αντιστατική προετοιμασία
- Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα