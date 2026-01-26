Για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό των μηχανημάτων, οχημάτων, εργαστηρίων και εργοταξίων: η σκούπα υγρής-ξηρής αναρρόφησδης της Kärcher είναι ένα μηχάνημα γενικής χρήσης για επαγγελματίες διάφορων κλάδων. Αυτή η συμπαγής σκούπα πολλαπλών εφαρμογών διαθέτει ένα αυτόματο φίλτρο καθαρισμού Tact και ένα ανθεκτικό στην υγρασία επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για για την απομάκρυνση μεγάλου όγκου ρύπων κατά τη διάρκεια μεγάλων διαστημάτων εργασίας. Οι υγροί και στεροί ρύποι μπορούν να συλλεγούν αξιόπιστα σε ένα ανθεκτικό δοχείο 30 λίτρων που έχει έναν προφυλακτήρα και συμπσγείς μεταλλικούς τροχούς. Ο εύκολος χειρισμός και η λειτουργία μέσω του νέου κεντρικού περιστροφικού διακόπτη του μηχανήματος διευκολύνουν την εργασία. Το μηχάνημα συνοδεύεται από πρόσφατα αναπτυγμένα και εξαιρετικά βελτιωμένα εξαρτήματα τα οποία μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν στον ενσωματωμένο εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης εξαρτημάτων. Οι επιφάνειες με καουτσούκ και οι επιλογές πρόσδεσης σημαίνουν ότι τα εργαλεία και τα κουτιά μπορούν να τοποθετηθούν στην επίπεδη κεφαλή μηχανής με τρόπο ολίσθησης ή ακόμα και να στερεωθούν σε αυτό.