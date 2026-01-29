Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te L
Η αγαπημένη του τεχνίτη από τις σκούπες υγρής/ξηρής αναρρόφησης: η Kärcher NT 30/1 Tact Te με έξοδο ρεύματος (αυτόματο διακόπτης on/off) και καθαρισμό φίλτρου Tact για συνεχή εργασία.
Η καθημερινή, σκληρή δουλειά σε εργοτάξια και σε εργαστήρια απαιτεί υψηλές απαιτήσεις τόσο για τους τεχνίτες όσο και για τον εξοπλισμό. Η σκούπα ξηρής/υγρής αναρρόφησης Kärcher NT 30/1 Tact Te πληροί αυτές τις προϋποθέσεις με τον καλύττερο τρόπο. Αυτή η συμπαγής και μικρή σκούπα, διαθέτει σταθερό κάδο χωρητικότητας 30 λίτρων, στιβαρούς μεταλλικούς τροχούς και προφυλακτήρα, καθώς και το αποδεδειγμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact και εγγυάται αδιάλειπτη αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σωματιδίων υπό συνθήκες βαριάς λειτουργίας. Ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES, το οποίο είναι αδιαπέραστο στην υγρασία εξασφαλίζει επίσης ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς ρύπους. Οι τεχνίτες και οι άλλοι χειριστές θα εκτιμήσουν την ευκολία στη χρήση και την εύκολη επιλογή των ρυθμίσεων αναρρόφησης, χάρη σε έναν νέο ανεπτυγμένο περιστροφικό διακόπτη και τον απείρως μεταβλητό έλεγχο ταχύτητας. Το μηχάνημα είναι πλήρως εξοπλισμένο με νέα και εξελιγμένα αξεσουάρ, τα οποία είναι τακτικά αποθηκευμένα στον ενσωματωμένο σωλήνα αναρρόφησης και στον ειδικό χώρο αποθήκευσης. Η εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία διευκολύνεται χάρη στην πρίζα με αυτόματο διακόπτη on / off.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων TactΓια σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης και χωρητικότητα φίλτρου. Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου με ισχυρές ριπές αέρα. Σχεδιασμός που εξοικονομεί χρόνο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Εργαλειοθήκη με ψευδο-βαλβίδα αέρα και ελαστικό εξάρτημαΕπιτρέπει τη διάτρηση, το πριόνισμα ή το τρίψιμο χωρίς σκόνη με ηλεκτρικά εργαλεία. Διατίθεται με ελαστικό εξάρτημα και περιστρεφόμενο δακτύλιο ψευδούς αέρα. Περιστρεφόμενος δακτύλιος για ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης.
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/offΤο ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα. Εύκολη λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Ενεργειακή αποδοτικότητα: η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.
Εύκολη, πλευρική αποθήκευση για το ακροφύσιο και το σύστημα εργαλείων
- Η ενσωματωμένη αποθήκευση εξασφαλίζει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι αποθηκευμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να χαθούν και είναι πάντα έτοιμα για χρήση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|69
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|18
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Αντιστατική προετοιμασία
- Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα