Η καθημερινή, σκληρή δουλειά σε εργοτάξια και σε εργαστήρια απαιτεί υψηλές απαιτήσεις τόσο για τους τεχνίτες όσο και για τον εξοπλισμό. Η σκούπα ξηρής/υγρής αναρρόφησης Kärcher NT 30/1 Tact Te πληροί αυτές τις προϋποθέσεις με τον καλύττερο τρόπο. Αυτή η συμπαγής και μικρή σκούπα, διαθέτει σταθερό κάδο χωρητικότητας 30 λίτρων, στιβαρούς μεταλλικούς τροχούς και προφυλακτήρα, καθώς και το αποδεδειγμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact και εγγυάται αδιάλειπτη αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σωματιδίων υπό συνθήκες βαριάς λειτουργίας. Ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES, το οποίο είναι αδιαπέραστο στην υγρασία εξασφαλίζει επίσης ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς ρύπους. Οι τεχνίτες και οι άλλοι χειριστές θα εκτιμήσουν την ευκολία στη χρήση και την εύκολη επιλογή των ρυθμίσεων αναρρόφησης, χάρη σε έναν νέο ανεπτυγμένο περιστροφικό διακόπτη και τον απείρως μεταβλητό έλεγχο ταχύτητας. Το μηχάνημα είναι πλήρως εξοπλισμένο με νέα και εξελιγμένα αξεσουάρ, τα οποία είναι τακτικά αποθηκευμένα στον ενσωματωμένο σωλήνα αναρρόφησης και στον ειδικό χώρο αποθήκευσης. Η εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία διευκολύνεται χάρη στην πρίζα με αυτόματο διακόπτη on / off.