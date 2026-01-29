Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 Tact Te L
Στιβαρή και εύκολη στη μεταφορά: η σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 Tact Te με φίλτρο Tact και κάδο 40 λίτρων για μεγάλα χρονικά διαστήματα λειτουργίας, χωρίς διακοπές.
Η σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 είναι το ιδανικό μηχάνημα για όλους όσους δίνουν μεγάλη σημασία στη μεγάλη χωρητικότητα του κάδου, και στον υψηλό βαθμό κινητικότητας. Ο 40λιτρος στιβαρός κάδος, στον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν όλοι οι τύποι ρύπων, λεπτόκοκκοι και χονδρόκοκκοι, υγροί και στερεοί, διαθέτει έναν προφυλακτήρα και ανθεκτικούς μεταλλικούς τροχούς. Μεγάλα, αδιάκοπα διαστήματα εργασίας είναι δυνατά ανά πάσα στιγμή. Αυτό εξασφαλίζεται ιδιαίτερα από το εξαιρετικό σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact και το ανθεκτικό στην υγρασία επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES. Ο νέος κεντρικός περιστροφικός διακόπτης για την επιλογή της ρύθμισης αναρρόφησης, ο απείρως μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας και η ενσωματωμένη πρίζα ρεύματος εγγυώνται άνετη λειτουργία. Οι συμπαγείς διαστάσεις του μηχανήματος κάνουν πιο εύκολη το χειρισμό και τη μεταφορά. Μία εργονομική λαβή, η οποία μπορεί εύκολα να συναρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί, αποτελεί επίσης μία διαθέσιμη επιλογή. Είτε στο χώρο παραγωγής, είτε στο εργαστήριο ή το εργοστάσιο: όλοι οι χειριστές θα επωφεληθούν από την εκτεταμένη και πρόσφατα ανανεωμένη σειρά εξαρτημάτων που μπορούν να αποθηκευτούν ή να ασφαλιστούν απευθείας πάνω στο μηχάνημα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στην κεφαλή της μηχανήςΗ θύρα του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στην κεφαλή της μηχανής επιτρέπει μεγαλύτερη χωρητικότητα δοχείου. Εύκολη εκκένωση του δοχείου συνδέοντας τον εύκαμπτο σωλήνα και την κεφαλή της μηχανής.
Θήκη αποθήκευσης και επιλογές στερέωσηςΤα κουτιά εργαλείων μπορούν να τοποθετηθούν στην επίπεδη κεφαλή μηχανής χωρίς ολίσθηση χάρη στις ελαστικές επιφάνειες. Οι οπές μεταφοράς διευκολύνουν τη σταθερή στερέωση με συμβατικούς ιμάντες προσάρτησης.
Προαιρετική λαβή ώθησηςΗ προαιρετική λαβή ώθησης μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα και εύκολα για εύκολη μεταφορά στη θέση χρήσης.
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES ανθεκτικό στην υγρασία
- Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES για σκόνη κατηγορίας M παγιδεύει αξιόπιστα το 99,9% όλων των σωματιδίων.
- Για υγρή ή ξηρή εφαρμογή: δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε το φίλτρο PES.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|40
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|68
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|14,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|19
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|560 x 370 x 655
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Αντιστατική προετοιμασία
- Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα