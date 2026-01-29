Η σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 είναι το ιδανικό μηχάνημα για όλους όσους δίνουν μεγάλη σημασία στη μεγάλη χωρητικότητα του κάδου, και στον υψηλό βαθμό κινητικότητας. Ο 40λιτρος στιβαρός κάδος, στον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν όλοι οι τύποι ρύπων, λεπτόκοκκοι και χονδρόκοκκοι, υγροί και στερεοί, διαθέτει έναν προφυλακτήρα και ανθεκτικούς μεταλλικούς τροχούς. Μεγάλα, αδιάκοπα διαστήματα εργασίας είναι δυνατά ανά πάσα στιγμή. Αυτό εξασφαλίζεται ιδιαίτερα από το εξαιρετικό σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact και το ανθεκτικό στην υγρασία επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES. Ο νέος κεντρικός περιστροφικός διακόπτης για την επιλογή της ρύθμισης αναρρόφησης, ο απείρως μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας και η ενσωματωμένη πρίζα ρεύματος εγγυώνται άνετη λειτουργία. Οι συμπαγείς διαστάσεις του μηχανήματος κάνουν πιο εύκολη το χειρισμό και τη μεταφορά. Μία εργονομική λαβή, η οποία μπορεί εύκολα να συναρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί, αποτελεί επίσης μία διαθέσιμη επιλογή. Είτε στο χώρο παραγωγής, είτε στο εργαστήριο ή το εργοστάσιο: όλοι οι χειριστές θα επωφεληθούν από την εκτεταμένη και πρόσφατα ανανεωμένη σειρά εξαρτημάτων που μπορούν να αποθηκευτούν ή να ασφαλιστούν απευθείας πάνω στο μηχάνημα.