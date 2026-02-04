Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 65/2 Tact² Tc
Τα συστήματα Tact² της Kärcher είναι γνωστά ως επαγγελματικά συστήματα γενικής χρήσης χάρη στον υψηλό βαθμό κινητικότητας και τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, τη στιβαρή κατασκευή και την ευρεία γκάμα πρακτικών χαρακτηριστικών τους. Τα μοντέλα με ανατρεπόμενο πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται η αφαίρεση υγρών, ρύπων και υπολειμμάτων.
Η Kärcher παρουσιάζει το Tact², τη νέα κορυφαία επαγγελματική σκούπα ξηρής/υγρής αναρρόφησης. Η συγκεκριμένη επέκταση της δημοφιλούς σειράς συστημάτων Tact επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής παραγωγικότητα με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου. Με τους δύο κινητήρες που διαθέτει το Tact² έχει συνεχόμενα υψηλή ισχύ αναρρόφησης ενώ με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου μπορείτε να ξεχάσετε κυριολεκτικά να αλλάξετε το φίλτρο. Οι σκούπες Kärcher ΝΤ με σύστημα Tact² αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα που όχι μόνο αφαιρούν αποτελεσματικά μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης αλλά μπορούν να αναρροφήσουν ρύπους, υπολείμματα και νερό. Οι διαφορετικές επιλογές αυτής της σειράς σκουπών σημαίνει ότι μπορούν να προσφέρουν την ιδανική λύση για οποιαδήποτε εφαρμογή και όποτε απαιτείται συνεχώς μεγάλη ισχύς αναρρόφησης– είτε αυτό αφορά εργοτάξια και τον τομέα τροφίμων, είτε την αυτοκινητοβιομηχανία ή τη βιομηχανία γενικότερα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σασί με κλίση και ασφάλεια δοχείου.Το δοχείο είναι πάντα και με ασφάλεια προσαρτημένο στο αμάξωμα.
Τα πάντα στο χέρι.Άνετο για δυο ανθρώπους να το κατεβάσουν και να αδειάσουν το δοχείο.
Ο σωλήνας αναρρόφησης και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν να αποθηκευτούν προς κάθε κατεύθυνση.Για εύκολη πρόσβαση από όλες τις πλευρές. Επαρκής αποθήκευση του σωλήνα 4m και του καλωδίου τροφοδοσίας από καουτσούκ (10m).
Σωλήνας αποστράγγισης για την εκκένωση υγρών.
- Το κάλυμμα παραμένει ερμητικά κλειστό, μέχρι να αποστραγγιστεί το περιεχόμενο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|2 x 74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|65
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2760
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|27,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|35,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|685 x 560 x 905
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Χαρτί
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
- Αιωρούμενο σασί
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Αντιστατικό σύστημα
- Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο