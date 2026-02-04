Η Kärcher παρουσιάζει το Tact², τη νέα κορυφαία επαγγελματική σκούπα ξηρής/υγρής αναρρόφησης. Η συγκεκριμένη επέκταση της δημοφιλούς σειράς συστημάτων Tact επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής παραγωγικότητα με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου. Με τους δύο κινητήρες που διαθέτει το Tact² έχει συνεχόμενα υψηλή ισχύ αναρρόφησης ενώ με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου μπορείτε να ξεχάσετε κυριολεκτικά να αλλάξετε το φίλτρο. Οι σκούπες Kärcher ΝΤ με σύστημα Tact² αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα που όχι μόνο αφαιρούν αποτελεσματικά μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης αλλά μπορούν να αναρροφήσουν ρύπους, υπολείμματα και νερό. Οι διαφορετικές επιλογές αυτής της σειράς σκουπών σημαίνει ότι μπορούν να προσφέρουν την ιδανική λύση για οποιαδήποτε εφαρμογή και όποτε απαιτείται συνεχώς μεγάλη ισχύς αναρρόφησης– είτε αυτό αφορά εργοτάξια και τον τομέα τροφίμων, είτε την αυτοκινητοβιομηχανία ή τη βιομηχανία γενικότερα.