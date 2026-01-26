Η Kärcher παρουσιάζει το Tact² - το νέο κορυφαίο επαγγελματικό μοντέλο σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Αυτό το μοντέλο επεκτείνει τη δημοφιλή σειρά σκουπών συστήματος Tact και επιτυγχάνει την μεγαλύτερη παραγωγικότητα μέχρι τώρα, με το αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου. Με τους δύο κινητήρες που διαθέτει η Tact² έχει συνεχόμενα υψηλή ισχύ αναρρόφησης, ενώ με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου μπορείτε να ξεχάσετε να αλλάξετε το φίλτρο. Οι σκούπες Kärcher ΝΤ με Tact² είναι ολοκληρωμένα συστήματα που όχι μόνο αφαιρούν αποτελεσματικά μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης, αλλά μπορούν να αναρροφήσουν νερό, βρωμιά και ρύπους. Οι διαφορετικές επιλογές σε αυτή τη γκάμα σκουπών σημαίνει ότι μπορούν να προσφέρουν την ιδανική λύση για οποιαδήποτε ανάγκη καθαρισμού και όποτε χρειάζεται συνεχόμενα μεγάλη ισχύς αναρρόφησης- είτε αυτό είναι σε εργοτάξια είτε στο τομέα τροφίμων, είτε στην αυτοκινητοβιομηχανία ή στη βιομηχανία γενικότερα.