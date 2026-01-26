Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 75/2 Tact² Me
Το σύστημα NT 75/2 Tact² Me διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό την πλήρη αντιστατική έκδοση. Το σύστημα καθαρίζει ακόμα και μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.
Η Kärcher παρουσιάζει το Tact² - το νέο κορυφαίο επαγγελματικό μοντέλο σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Αυτό το μοντέλο επεκτείνει τη δημοφιλή σειρά σκουπών συστήματος Tact και επιτυγχάνει την μεγαλύτερη παραγωγικότητα μέχρι τώρα, με το αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου. Με τους δύο κινητήρες που διαθέτει η Tact² έχει συνεχόμενα υψηλή ισχύ αναρρόφησης, ενώ με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου μπορείτε να ξεχάσετε να αλλάξετε το φίλτρο. Οι σκούπες Kärcher ΝΤ με Tact² είναι ολοκληρωμένα συστήματα που όχι μόνο αφαιρούν αποτελεσματικά μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης, αλλά μπορούν να αναρροφήσουν νερό, βρωμιά και ρύπους. Οι διαφορετικές επιλογές σε αυτή τη γκάμα σκουπών σημαίνει ότι μπορούν να προσφέρουν την ιδανική λύση για οποιαδήποτε ανάγκη καθαρισμού και όποτε χρειάζεται συνεχόμενα μεγάλη ισχύς αναρρόφησης- είτε αυτό είναι σε εργοτάξια είτε στο τομέα τροφίμων, είτε στην αυτοκινητοβιομηχανία ή στη βιομηχανία γενικότερα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη μεταφορά
"Έξυπνο" σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
Πρακτική αποθήκευση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|2 x 74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|75
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2760
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|27,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|35
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|630 x 545 x 920
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Χαρτί
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Αντιστατικό σύστημα
- Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο