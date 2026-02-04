Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 75/2 Tact² Me Tc
Οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης Tact² της Kärcher είναι δημοφιλείς στους ειδικούς ως επαγγελματικά συστήματα παντός καιρού χάρη στον υψηλό βαθμό κινητικότητας και ισχύος, την ανθεκτικότητα, τη στιβαρή κατασκευή και την ευρεία γκάμα των πρακτικών χαρακτηριστικών τους. Τα μοντέλα με ανατρεπόμενο πλαίσιο προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για εφαρμογές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται η αφαίρεση υγρών και στερεών ρύπων.
Η Kärcher παρουσιάζει το Tact² – τη νέα κορυφαία επαγγελματική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης. Η συγκεκριμένη επέκταση του δημοφιλούς συστήματος καθαρισμού φίλτρου Tact επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής παραγωγικότητα. Οι δύο κινητήρες που διαθέτει το Tact² παρέχουν διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης, ενώ χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου για συνεχή λειτουργία θα ξεχάσετε κυριολεκτικά να αλλάξετε το φίλτρο. Οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης Kärcher ΝΤ με σύστημα Tact² αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα που, όχι μόνο αφαιρούν αποτελεσματικά μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης, αλλά μπορούν επίσης να αναρροφήσουν στερεούς ρύπους και νερό. Χάρη στις διάφορες εκδόσεις της, αυτή η σειρά ηλεκτρικών σκουπών αναρρόφησης παρέχει βέλτιστες λύσεις για πολλές διαφορετικές εφαρμογές όπου απαιτείται συνεχώς μεγάλη ισχύς αναρρόφησης: στον τομέα των κατασκευών και των τροφίμων, στην αυτοκινητοβιομηχανία ή στη βιομηχανία γενικότερα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σασί με κλίση και ασφάλεια δοχείου.
Σωλήνας αποστράγγισης για την εκκένωση υγρών.
Ο σωλήνας αναρρόφησης και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν να αποθηκευτούν προς κάθε κατεύθυνση.
Σύστημα easy in, easy out με σασί
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|2 x 74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|75
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2760
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|29
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|36,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|685 x 560 x 920
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Χαρτί
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
- Αιωρούμενο σασί
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Αντιστατικό σύστημα
- Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα