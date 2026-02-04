Η Kärcher παρουσιάζει το Tact² – τη νέα κορυφαία επαγγελματική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης. Η συγκεκριμένη επέκταση του δημοφιλούς συστήματος καθαρισμού φίλτρου Tact επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής παραγωγικότητα. Οι δύο κινητήρες που διαθέτει το Tact² παρέχουν διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης, ενώ χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου για συνεχή λειτουργία θα ξεχάσετε κυριολεκτικά να αλλάξετε το φίλτρο. Οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης Kärcher ΝΤ με σύστημα Tact² αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα που, όχι μόνο αφαιρούν αποτελεσματικά μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης, αλλά μπορούν επίσης να αναρροφήσουν στερεούς ρύπους και νερό. Χάρη στις διάφορες εκδόσεις της, αυτή η σειρά ηλεκτρικών σκουπών αναρρόφησης παρέχει βέλτιστες λύσεις για πολλές διαφορετικές εφαρμογές όπου απαιτείται συνεχώς μεγάλη ισχύς αναρρόφησης: στον τομέα των κατασκευών και των τροφίμων, στην αυτοκινητοβιομηχανία ή στη βιομηχανία γενικότερα.