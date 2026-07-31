Big round brush cover set
Due rivestimenti in microfibra di prima qualità per la spazzola rotonda grande, per una migliore rimozione dello sporco e per ottenere risultati brillanti con la spazzola rotonda grande.
Scioglie e raccoglie lo sporco e il grasso in modo ancora più efficace. Ideale per lo sporco particolarmente pesante e ostinato in bagno e in cucina. Anche lo sporco pesante sul piano cottura può essere rimosso senza fatica.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra premium
- Ideale per la pulizia delicata di sporco molto ostinato su tutte le superfici di cucine e bagni.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|120 x 120 x 15
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Superfici di lavoro in cucina
- Lavabo / lavandino
- Piani cottura
- Box doccia / vasca
- Frigorifero (interno / esterno)
- Interni di armadi, cassetti
- Cappe di aspirazione
- acciaio inossidabile