Big round brush cover set

Due rivestimenti in microfibra di prima qualità per la spazzola rotonda grande, per una migliore rimozione dello sporco e per ottenere risultati brillanti con la spazzola rotonda grande.

Scioglie e raccoglie lo sporco e il grasso in modo ancora più efficace. Ideale per lo sporco particolarmente pesante e ostinato in bagno e in cucina. Anche lo sporco pesante sul piano cottura può essere rimosso senza fatica.

Caratteristiche e vantaggi
Microfibra premium
  • Ideale per la pulizia delicata di sporco molto ostinato su tutte le superfici di cucine e bagni.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Dimensioni (L × P × A) (mm) 120 x 120 x 15
Aree di applicazione
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Lavabo / lavandino
  • Piani cottura
  • Box doccia / vasca
  • Frigorifero (interno / esterno)
  • Interni di armadi, cassetti
  • Cappe di aspirazione
  • acciaio inossidabile