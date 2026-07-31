Bocchetta mangiasporco, Grande, 040

Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante

Lo spazzaneve con getto a matita rotante offre prestazioni di pulizia 10 volte migliori. Ugello in ceramica e anello del cuscinetto per una lunga durata. Ulteriori dati: max. 300 bar, 30 MPa, 85 ° C.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 300
Pressione (bar) max. 300
Temperatura (°C) max. 85
Dimensione ugello ( ) 40
Taglia Grande
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5