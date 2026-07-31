La bocchetta per pavimenti del pulitore a vapore EasyFix viene fornita con un panno universale compatibile per la pulizia dei pavimenti e garantisce risultati di pulizia eccellenti su pavimenti duri sigillati, anche negli angoli e lungo i bordi. Grazie all'ingegnoso sistema di aggancio e sgancio, il panno universale per la pulizia dei pavimenti può essere fissato alla bocchetta in modo facile e veloce: Basta premere il panno per la pulizia dei pavimenti sulla bocchetta EasyFix ed è pronto all'uso. Dopo la pulizia, il panno per la pulizia dei pavimenti può essere rimosso dalla bocchetta per pavimenti EasyFix in modo semplice e senza entrare in contatto con lo sporco: è sufficiente premere sulla linguetta del panno e tirare la bocchetta per pavimenti verso l'alto.