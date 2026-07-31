Floor nozzle set EasyFix
Grazie al comodo sistema di aggancio e al panno universale, è possibile cambiare il panno per pulitori a vapore senza dover entrare in contatto con lo sporco.
La bocchetta per pavimenti del pulitore a vapore EasyFix viene fornita con un panno universale compatibile per la pulizia dei pavimenti e garantisce risultati di pulizia eccellenti su pavimenti duri sigillati, anche negli angoli e lungo i bordi. Grazie all'ingegnoso sistema di aggancio e sgancio, il panno universale per la pulizia dei pavimenti può essere fissato alla bocchetta in modo facile e veloce: Basta premere il panno per la pulizia dei pavimenti sulla bocchetta EasyFix ed è pronto all'uso. Dopo la pulizia, il panno per la pulizia dei pavimenti può essere rimosso dalla bocchetta per pavimenti EasyFix in modo semplice e senza entrare in contatto con lo sporco: è sufficiente premere sulla linguetta del panno e tirare la bocchetta per pavimenti verso l'alto.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra premium
- La speciale struttura ad anello del panno garantisce una raccolta particolarmente buona dello sporco e risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure sigillate.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Comodo sistema hook-and-loop
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimento
- Nessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta.
- Il campo di applicazione (ad esempio la separazione tra cucina e bagno) è indicato in un campo sulla linguetta.
Tecnologia lamellare innovativa
- Grazie alla tecnologia a lamelle, il vapore viene distribuito uniformemente sulla superficie di pulizia e sul panno lavapavimenti.
Giunto flessibile
- Pulizia ergonomica ed efficace indipendentemente dall'altezza dell'utente.
- Ideale per la puliza sotto i mobili
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per una facile pulizia di angoli, fessure e altri punti difficli da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|345 x 115 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle