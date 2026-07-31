FR Classic surface cleaner
Il modello base ideale nella gamma di detergenti per superfici Kärcher per la pulizia di superfici in interni ed esterni. Con paraspruzzi e pressione di esercizio fino a 150 bar.
FR Classic è il modello base nella gamma di detergenti per superfici Kärcher per la pulizia a prova di schizzi di superfici all'interno e all'esterno. Questa macchina ha un'impressionante pressione di esercizio fino a 150 bar e una portata d'acqua di 600 litri all'ora a 40 ° C. Nota: il kit ugelli deve essere ordinato separatamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|300
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|1,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,1