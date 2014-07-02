Kit raccordi Basic

Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)

Set di connettori di base per il collegamento di tubi da 1/2 "(13 mm) a pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico con pratico sistema a scatto. Il set di connettori è adatto a tutte le pompe menzionate con filettatura di collegamento da 1" (33,3 mm).

Caratteristiche e vantaggi
Include adattatore per rubinetto
  • Per un rapido collegamento del giunto alla pompa
Pratico sistema a scatto
  • Semplifica il collegamento dei tubi alla pompa
Specifiche

Dati tecnici

Colore Giallo
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 79 x 42 x 42
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
  • Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.