Kit raccordi Basic
Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)
Set di connettori di base per il collegamento di tubi da 1/2 "(13 mm) a pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico con pratico sistema a scatto. Il set di connettori è adatto a tutte le pompe menzionate con filettatura di collegamento da 1" (33,3 mm).
Caratteristiche e vantaggi
Include adattatore per rubinetto
- Per un rapido collegamento del giunto alla pompa
Pratico sistema a scatto
- Semplifica il collegamento dei tubi alla pompa
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|79 x 42 x 42
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
- Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.