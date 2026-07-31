Con entrambe le coperture incluse nel set e realizzate in microfibra di alta qualità, sporco e grasso possono essere sciolti e raccolti con risultati ancora migliori quando si utilizza l'ugello manuale. Ideale per sporco particolarmente ostinato in bagni e cucine. Anche lo sporco più resistente può essere rimosso senza sforzo dal piano cottura. Grazie al cavo elastico integrato, inserirlo nell'ugello della mano e rimuoverlo di nuovo è un gioco da ragazzi. Inoltre, assicura che il panno venga tenuto saldamente sull'ugello durante la pulizia.