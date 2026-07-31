Panni in microfibra per bocchetta manuale
Set con due panni in microfibra per bocchetta manuale. Coperture realizzate in microfibra di alta qualità, per rimuovere anche lo sporco più resistente.
Con entrambe le coperture incluse nel set e realizzate in microfibra di alta qualità, sporco e grasso possono essere sciolti e raccolti con risultati ancora migliori quando si utilizza l'ugello manuale. Ideale per sporco particolarmente ostinato in bagni e cucine. Anche lo sporco più resistente può essere rimosso senza sforzo dal piano cottura. Grazie al cavo elastico integrato, inserirlo nell'ugello della mano e rimuoverlo di nuovo è un gioco da ragazzi. Inoltre, assicura che il panno venga tenuto saldamente sull'ugello durante la pulizia.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Coprire con cordino elastico
- Coperture facili da attaccare e rimuovere.
- Nessun scivolamento delle coperture durante la pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|195 x 95 x 30
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Macchine compatibili
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Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Lavabo / lavandino
- Box doccia / vasca
- Superfici di lavoro in cucina
- Piani cottura
- Cappe di aspirazione
- Frigorifero (interno / esterno)
- Interni di armadi, cassetti
- acciaio inossidabile