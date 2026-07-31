Il kit è composto da due spazzole in ottone e due power brush e il suo potere pulente ultra-forte lo rende un'ottima aggiunta quotidiana alle altre spazzole rotonde. Le setole resistenti, che si consumano molto lentamente, consentono di rimuovere con facilità lo sporco più ostinato e le incrostazioni, ad esempio sui ripiani del forno o sulle griglie del barbecue e persino sul piano cottura. Le setole estremamente durevoli rendono le spazzole rotonde un concentrato di potenza tra le spazzole per pulitori a vapore. Ideale per l'uso su superfici non delicate.