Power brush set
Con il kit di spazzole elettriche, anche lo sporco e le incrostazioni più ostinati vengono rimossi in modo rapido e semplice, senza lasciare residui. Particolarmente adatto per l'uso su griglie del forno o barbecue.
Il kit è composto da due spazzole in ottone e due power brush e il suo potere pulente ultra-forte lo rende un'ottima aggiunta quotidiana alle altre spazzole rotonde. Le setole resistenti, che si consumano molto lentamente, consentono di rimuovere con facilità lo sporco più ostinato e le incrostazioni, ad esempio sui ripiani del forno o sulle griglie del barbecue e persino sul piano cottura. Le setole estremamente durevoli rendono le spazzole rotonde un concentrato di potenza tra le spazzole per pulitori a vapore. Ideale per l'uso su superfici non delicate.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|26 x 26 x 40
Videos
Macchine compatibili
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Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Barbecue
- Forno
- Anche lo sporco ostinato