I sacchetti filtranti in pile speciale Renovation KFI 489 sono ideali per aspirare lo sporco solido e liquido e sono perfetti anche per aspirare le polveri sottili generate durante i lavori di ristrutturazione e quando si lavora con gli elettroutensili. Il materiale in pile a cinque strati, estremamente resistente agli strappi e dotato di prefiltro, fa sì che la superficie del filtro non si intasi, garantendo così una potenza di aspirazione duratura e un filtraggio ottimale della polvere durante l'uso. Sviluppato su misura per i prodotti Home & Garden WD 4-6, KWD 4-6 e MV 4-6, per tutti i tipi di sporco, sia solido che liquido. Fornitura: 4 sacchetti.