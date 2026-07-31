Sacchetto filtro Renovation
Speciale sacchetto filtrante in pile per una potenza di aspirazione di lunga durata durante l'aspirazione di polveri sottili. Adatto ai bidoni aspiratutto Kärcher.
I sacchetti filtranti in pile speciale Renovation KFI 489 sono ideali per aspirare lo sporco solido e liquido e sono perfetti anche per aspirare le polveri sottili generate durante i lavori di ristrutturazione e quando si lavora con gli elettroutensili. Il materiale in pile a cinque strati, estremamente resistente agli strappi e dotato di prefiltro, fa sì che la superficie del filtro non si intasi, garantendo così una potenza di aspirazione duratura e un filtraggio ottimale della polvere durante l'uso. Sviluppato su misura per i prodotti Home & Garden WD 4-6, KWD 4-6 e MV 4-6, per tutti i tipi di sporco, sia solido che liquido. Fornitura: 4 sacchetti.
Caratteristiche e vantaggi
Materiale in pile a cinque strati, compreso il prefiltro
- Per una potenza di aspirazione duratura e un filtraggio ottimale della polvere durante l'uso.
- Per un lavoro ininterrotto.
- Estremamente resistente agli strappi, ideale per un uso intensivo.
Adatto agli aspiratori a umido e a secco Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|4
|Colore
|grigio
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|265 x 185 x 68
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Sporco secco
- Sporco umido
- Workshop
- Ristrutturazione