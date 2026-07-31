Sacchetto filtro Renovation

Speciale sacchetto filtrante in pile per una potenza di aspirazione di lunga durata durante l'aspirazione di polveri sottili. Adatto ai bidoni aspiratutto Kärcher.

I sacchetti filtranti in pile speciale Renovation KFI 489 sono ideali per aspirare lo sporco solido e liquido e sono perfetti anche per aspirare le polveri sottili generate durante i lavori di ristrutturazione e quando si lavora con gli elettroutensili. Il materiale in pile a cinque strati, estremamente resistente agli strappi e dotato di prefiltro, fa sì che la superficie del filtro non si intasi, garantendo così una potenza di aspirazione duratura e un filtraggio ottimale della polvere durante l'uso. Sviluppato su misura per i prodotti Home & Garden WD 4-6, KWD 4-6 e MV 4-6, per tutti i tipi di sporco, sia solido che liquido. Fornitura: 4 sacchetti.

Caratteristiche e vantaggi
Materiale in pile a cinque strati, compreso il prefiltro
  • Per una potenza di aspirazione duratura e un filtraggio ottimale della polvere durante l'uso.
  • Per un lavoro ininterrotto.
  • Estremamente resistente agli strappi, ideale per un uso intensivo.
Adatto agli aspiratori a umido e a secco Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 4
Colore grigio
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 265 x 185 x 68
Aree di applicazione
  • Sporco secco
  • Sporco umido
  • Workshop
  • Ristrutturazione