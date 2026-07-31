Set Easy Foam
Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%
Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5