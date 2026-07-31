Set Inno Foam
Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%
Inno foam kit - the innovative high-pressure foam system for mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection. Double lance with foam nozzle and high-pressure jet for rinsing. Nozzle kits must be ordered separately.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2