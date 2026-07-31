Spazzola per fughe
Pulizia delle fughe efficace e senza sforzo, senza l'uso di prodotti chimici. La XXL crevice brush è la soluzione perfetta per la pulizia di un'ampia varietà di piastrelle.
La XXL crevice brush è un accessorio particolarmente utile per la pulizia a vapore. Questa spazzola facilita il lavoro di pulizia delle fughe delle piastrelle in cemento, che richiede molto tempo. La spazzola può essere semplicemente fissata ai tubi di prolunga in modo da poter essere utilizzata comodamente in piedi. Lo snodo flessibile della spazzola ne facilita l’uso sia sui pavimenti che sulle pareti. Il vapore viene distribuito in modo rapido e uniforme sulla spazzola e raggiunge anche punti altrimenti difficili da raggiungere. Le dimensioni della spazzola interstiziale e la disposizione delle setole in fila sono studiate per pulire la maggior superficie possibile nel minor tempo possibile. Un’esperienza di pulizia incomparabilmente facile e veloce, senza l’uso di prodotti chimici. Se le setole si consumano, l’intera striscia di spazzole può essere facilmente sostituita.
Caratteristiche e vantaggi
Disposizione delle setoleLa disposizione delle setole in fila consente di pulire le fessure in modo preciso ed efficiente. La XXL crevice brush pulisce le fessure in modo rapido ed efficace e raccoglie anche lo sporco accumulato in profondità. Le fessure di bagni e cucine tornano ad essere come nuove.
Giunto manovrabileLo snodo flessibile della spazzola per fessure XXL garantisce una pulizia delle fessure facile e senza sforzo da diverse posizioni e angolazioni. L'utilizzo con i tubi di prolunga del nostro pulitore a vapore è molto comodo rispetto alla pulizia manuale delle fessure. Tutto questo può essere fatto comodamente in piedi.
Setoline di alta qualitàLunga durata grazie alle setole a bassissima usura. Può essere utilizzato su giunti in cemento, non su guarnizioni in silicone.
Striscia di spazzole sostituibile
- Quando le setole si consumano, l'intera fila di spazzole può essere semplicemente estratta e sostituita con una nuova.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|156 x 39 x 217
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aree difficili da raggiungere.
RICAMBI Spazzola per fughe
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.