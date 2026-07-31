La XXL crevice brush è un accessorio particolarmente utile per la pulizia a vapore. Questa spazzola facilita il lavoro di pulizia delle fughe delle piastrelle in cemento, che richiede molto tempo. La spazzola può essere semplicemente fissata ai tubi di prolunga in modo da poter essere utilizzata comodamente in piedi. Lo snodo flessibile della spazzola ne facilita l’uso sia sui pavimenti che sulle pareti. Il vapore viene distribuito in modo rapido e uniforme sulla spazzola e raggiunge anche punti altrimenti difficili da raggiungere. Le dimensioni della spazzola interstiziale e la disposizione delle setole in fila sono studiate per pulire la maggior superficie possibile nel minor tempo possibile. Un’esperienza di pulizia incomparabilmente facile e veloce, senza l’uso di prodotti chimici. Se le setole si consumano, l’intera striscia di spazzole può essere facilmente sostituita.