Il corredo di panni Starter per una pulizia perfetta durante la pulizia a vapore. I due panni per la pulizia dei pavimenti, con la loro speciale struttura ad anello del tessuto, offrono una raccolta particolarmente efficace dello sporco, pulendo senza fatica anche gli angoli e i bordi. L'elevata permeabilità al vapore dei panni lavapavimenti garantisce risultati di pulizia eccellenti e igienici. Possono essere agganciati facilmente e rapidamente alla bocchetta per pavimenti EasyFix grazie al sistema di aggancio e sgancio e rimossi senza alcun contatto con lo sporco. Utilizzando la copertura abrasiva per la bocchetta manuale, è possibile rimuovere facilmente anche il calcare più ostinato e i residui di sapone, mentre il panno per lucidare farà brillare come nuovi gli specchi e le altre superfici lisce.