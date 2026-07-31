Starter corredo panni
Il set di panni di alta qualità per la pulizia a vapore contiene due panni universali per la pulizia dei pavimenti, una copertura abrasiva per l'ugello manuale e un panno per la lucidatura.
Il corredo di panni Starter per una pulizia perfetta durante la pulizia a vapore. I due panni per la pulizia dei pavimenti, con la loro speciale struttura ad anello del tessuto, offrono una raccolta particolarmente efficace dello sporco, pulendo senza fatica anche gli angoli e i bordi. L'elevata permeabilità al vapore dei panni lavapavimenti garantisce risultati di pulizia eccellenti e igienici. Possono essere agganciati facilmente e rapidamente alla bocchetta per pavimenti EasyFix grazie al sistema di aggancio e sgancio e rimossi senza alcun contatto con lo sporco. Utilizzando la copertura abrasiva per la bocchetta manuale, è possibile rimuovere facilmente anche il calcare più ostinato e i residui di sapone, mentre il panno per lucidare farà brillare come nuovi gli specchi e le altre superfici lisce.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra premium
- La speciale struttura ad anello del tessuto dei panni per la pulizia dei pavimenti garantisce una raccolta particolarmente buona dello sporco.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Comodo sistema hook-and-loop
- Panno per la pulizia del pavimento facilmente attaccabile all'ugello del pavimento semplicemente premendo su di esso.
- Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimento
- Nessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta.
- Il campo di applicazione (ad esempio la separazione tra cucina e bagno) è indicato in un campo sulla linguetta.
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per la pulizia senza sforzo di angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere.
Panno abrasivo in microfibra per ugello manuale con microfibre abrasive e morbide
- Rimozione ottimale di calcare e residui di sapone grazie alle fibre abrasive.
Panno per lucidare in microfibra di alta qualità
- Risultati di lucidatura senza striature.
- Eccellente assorbimento d'acqua.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|345 x 115 x 10
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Box doccia / vasca
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Superfici tessili
- Specchi
- Pavimenti e piastrelle