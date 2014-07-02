Ugello per pulizia tubi con filettatura interna, diametro 16 mm. L'ugello ha diverse direzioni del getto per la pulizia ecologica di scarichi e tubi bloccati. Tre dei quattro getti ugello sono inclinati all'indietro di un angolo di 30 °, uno è frontale. Ciò consente all'ugello e al tubo di muoversi attraverso il tubo. Ugello per la pulizia dei tubi con attacco R 1/8 "per il collegamento al tubo di pulizia dei tubi.