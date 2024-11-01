建設現場の清掃
建設業界は、有害な粉塵から頑固な泥まで、汚れの影響を受けやすい産業です。また、建設現場は他の職場と比べて、清掃と職業上の安全がより密接に結びついています。したがって正しい清掃機器を使用して適切に清掃することが、さまざまなリスクを低減させることにつながります。清掃の際は、作業現場の状況に応じて、頑丈で耐久性があり、安全で効果的な清掃機器を選択することが重要です。
※本ページには日本で取り扱いがない製品も掲載されております。
使用例
建設業界における清掃
建設現場では、安全と清潔がきわめて重要です。清潔な建設機械・機器はより効率的に作動し、メンテナンスも簡単です。さらに、清潔な環境によって事故や作業の中断を防ぐことができます。そのためコンクリート、粉塵、土を含むあらゆる汚れに効果を発揮する、安全で信頼性の高い清掃機器が必要となります。
清潔な建設機械でより効率的に
建設機械は長期的な投資であり、それに応じたメンテナンスが必要です。汚れが蓄積する前に行う定期的な中間清掃と、使用後の基本的な清掃を行えば、建設機械の寿命を延ばすだけでなく、メンテナンスや必要な修理もより簡単に行うことができます。その定期的・基本的な清掃に役立つのが、業務用清掃機器です。清掃の対象が屋外の建設現場であれ、会社の敷地内であれ、業務用清掃機器を使って清潔にすることで経済的にも好影響をもたらします。
建設現場における作業者と作業場の安全確保
建設現場では、各現場の状況によって清掃内容が異なります。それぞれの清掃箇所、それぞれの清掃作業によって、滑ったりつまずいたりといった危険、粉塵や化学物質による健康リスクなど、作業者にさまざまな危険をもたらします。つまり建設現場の清掃は、ヘルメットだけでは作業者の適切な保護はできないのです。作業者の安全を担保しながら、建設機械や建設現場を清掃して作業場の安全を確保するためには、パワフルで信頼できる清掃機器が不可欠です。
コンクリートの修復から記念碑や遺跡の維持まで
清掃作業の中には、特に強力なソリューションを必要とするものもあれば、表面素材の保護を最優先に考えるソリューションを必要とするものもあります。型枠の洗浄やコンクリートの修復、れき青や錆、塗装の除去には、強力な高圧・超高圧洗浄機が使用されます。一方で歴史的・文化的に重要な建造物の場合は、より繊細なプロセスが必要となります。
建設業界における清掃作業
建設業界における清掃：各作業場に適した製品のチェックリスト
建築時における清掃
建造物の建築の際、仕上げ業務には広範な作業が含まれ、各工程中に蓄積するゴミや残余物も多種多様なものになります。したがって、その状況に応じた清掃のコンセプトとソリューションが必要になります。また作業場であろうと、建設現場であろうと、ツールと作業環境を常に清潔に保つことで作業者の安全を確保し、健康被害や事故のリスクを減らすことができます。同時に、使用準備の整った清潔なツールは生産性と作業の質を高め、ツールの寿命と価値の維持にも貢献します。
仕上げ業務における清掃：作業場や建設現場での安全の確保
仕上げ業務の作業中に発生する木くずや粉塵は、適切な安全対策をとらないと、健康を害する可能性があります。無害とされている粉塵でも、空気中の粉塵粒子濃度が非常に高ければ、健康を損なったり、持続的な障害を引き起こしたりする可能性があります。曝露をできる限り抑えるには、それぞれの業務に応じて適切な防護具を着用するなど、さまざまな予防策をとらなければなりません。一方で多くのリスク要因は、適切な清掃機器を使用することによって防ぐことができます。その目的は、作業環境をほぼ粉塵のない状態に保ち、空気汚染を改善することです。スイーパーやバキュームクリーナーを使用すれば、現場で直接汚れを除去することができます。
建設現場の清掃：清潔な機械とツールでより効率的に
使用中、多くの汚れが研削盤やドリルなどに蓄積します。こうした汚れがあると、ツールはしばしば本来の役目を果たさなくなります。定期的な清掃は建設業界において最適な作業を保証するために不可欠です。
仕上げ業務における清掃作業
建築業務における清掃：各作業場に適した製品のチェックリスト
おすすめ製品
除草剤を使わない「温水除草システム」
約100℃の高温水で雑草を根から枯らします。除草剤や薬品を使用しないので人体や農作物などに影響を与えない安全で環境に優しい除草対策です。
床洗浄ロボット KIRA B 50
清掃員の人手不足解消、人件費の高騰対策、清掃結果の標準化に清掃ロボット！直感的に操作ができ、安全かつ確実に自律清掃を行います。