建設現場の清掃

建設業界は、有害な粉塵から頑固な泥まで、汚れの影響を受けやすい産業です。また、建設現場は他の職場と比べて、清掃と職業上の安全がより密接に結びついています。したがって正しい清掃機器を使用して適切に清掃することが、さまざまなリスクを低減させることにつながります。清掃の際は、作業現場の状況に応じて、頑丈で耐久性があり、安全で効果的な清掃機器を選択することが重要です。
※本ページには日本で取り扱いがない製品も掲載されております。

建設現場の清掃

使用例

歴史的建造物の洗浄と修復

建設業界における清掃

建設現場では、安全と清潔がきわめて重要です。清潔な建設機械・機器はより効率的に作動し、メンテナンスも簡単です。さらに、清潔な環境によって事故や作業の中断を防ぐことができます。そのためコンクリート、粉塵、土を含むあらゆる汚れに効果を発揮する、安全で信頼性の高い清掃機器が必要となります。

清潔な建設機械でより効率的に

建設機械は長期的な投資であり、それに応じたメンテナンスが必要です。汚れが蓄積する前に行う定期的な中間清掃と、使用後の基本的な清掃を行えば、建設機械の寿命を延ばすだけでなく、メンテナンスや必要な修理もより簡単に行うことができます。その定期的・基本的な清掃に役立つのが、業務用清掃機器です。清掃の対象が屋外の建設現場であれ、会社の敷地内であれ、業務用清掃機器を使って清潔にすることで経済的にも好影響をもたらします。

建設業界における清掃

建設現場における作業者と作業場の安全確保

建設現場では、各現場の状況によって清掃内容が異なります。それぞれの清掃箇所、それぞれの清掃作業によって、滑ったりつまずいたりといった危険、粉塵や化学物質による健康リスクなど、作業者にさまざまな危険をもたらします。つまり建設現場の清掃は、ヘルメットだけでは作業者の適切な保護はできないのです。作業者の安全を担保しながら、建設機械や建設現場を清掃して作業場の安全を確保するためには、パワフルで信頼できる清掃機器が不可欠です。

コンクリートの修復から記念碑や遺跡の維持まで

清掃作業の中には、特に強力なソリューションを必要とするものもあれば、表面素材の保護を最優先に考えるソリューションを必要とするものもあります。型枠の洗浄やコンクリートの修復、れき青や錆、塗装の除去には、強力な高圧・超高圧洗浄機が使用されます。一方で歴史的・文化的に重要な建造物の場合は、より繊細なプロセスが必要となります。

建設業界における清掃作業

アスベストの除去
lagerhalle
オフィスの清掃
トイレや更衣室の清掃

建設業界における清掃：各作業場に適した製品のチェックリスト

木くず、粉塵、その他の微細な粒子は、研削、穴あけ、フライス加工といった作業において避けられない副産物です。これらの物質は、ひとたび蓄積すると機器の稼働や作業者の健康にリスクをもたらします。作業の中断を避けるため、それらはなるべく早く除去するべきです。パワフルな吸引システムを使用すれば、多くの労力を必要とせず汚れを取り除くことができます。

おすすめ製品：

コンクリートは強さと耐久性により理想的な建材とされていますが、これを取り除くのは大変な作業です。コンクリートを除去する際は、パワフルな機器が必要です。

おすすめ製品：

あらゆる種類の汚れは、多くの場合、床の上に蓄積します。建設工事から出た副産物が長期にわたって床面に放置されると、これらが定着して踏み固められます。こうなると、汚れを取り除くのが難しくなります。作業の安全性は、床が常に清潔である場合のみ確保されます。強力な清掃機器を使用して早期かつ定期的に床面を清掃すると、頑固な汚れは付着しにくくなります。

おすすめ製品：

建設現場の建設機械を徹底的かつ定期的に洗浄することは、長期的にも短期的にも利点があります。清潔な建設機械は汚れた機械に比べて効率的に作動し、その価値も維持されるためです。

おすすめ製品：

型枠やコンクリートミキサーなどの作業機器は、継続的に使用するとたくさんの汚れが蓄積します。汚れが付着するほど、作業機器が本来の役割を果たさなくなる懸念があります。そうした汚れは、適切な清掃機器を使って簡単に除去し、機器を再び安定して使える状態に戻しておくことが大切です。

おすすめ製品：

足場は重労働を行うための構造物で、常に汚れ、厳しい天候にさらされるため、高い耐久性が必要です。また足場が汚れていると作業リスクの増大につながるため、高圧洗浄機などを使用して定期的に清掃し、安全を確保することが大切です。

おすすめ製品：

建設現場から出る汚れはたいてい、事務所や休憩所に入り込みます。そうした場所を清潔で快適な環境にするために、業務用清掃機器が役立ちます。清掃は衛生面の向上だけでなく、より良い作業場を生み出すことにもつながります。

おすすめ製品：

倉庫や保管エリアの定期的な清掃は、安全性の向上につながり、保管している材料を汚れや粉塵から守ります。さらに、パワフルな機器を使用した徹底的な清掃により、機械に汚れがつきにくくなります。

おすすめ製品：

建築時における清掃

建造物の建築の際、仕上げ業務には広範な作業が含まれ、各工程中に蓄積するゴミや残余物も多種多様なものになります。したがって、その状況に応じた清掃のコンセプトとソリューションが必要になります。また作業場であろうと、建設現場であろうと、ツールと作業環境を常に清潔に保つことで作業者の安全を確保し、健康被害や事故のリスクを減らすことができます。同時に、使用準備の整った清潔なツールは生産性と作業の質を高め、ツールの寿命と価値の維持にも貢献します。

仕上げ業務における清掃：作業場や建設現場での安全の確保

仕上げ業務における清掃：作業場や建設現場での安全の確保

仕上げ業務の作業中に発生する木くずや粉塵は、適切な安全対策をとらないと、健康を害する可能性があります。無害とされている粉塵でも、空気中の粉塵粒子濃度が非常に高ければ、健康を損なったり、持続的な障害を引き起こしたりする可能性があります。曝露をできる限り抑えるには、それぞれの業務に応じて適切な防護具を着用するなど、さまざまな予防策をとらなければなりません。一方で多くのリスク要因は、適切な清掃機器を使用することによって防ぐことができます。その目的は、作業環境をほぼ粉塵のない状態に保ち、空気汚染を改善することです。スイーパーやバキュームクリーナーを使用すれば、現場で直接汚れを除去することができます。

建設現場の清掃：清潔な機械とツールでより効率的に

使用中、多くの汚れが研削盤やドリルなどに蓄積します。こうした汚れがあると、ツールはしばしば本来の役目を果たさなくなります。定期的な清掃は建設業界において最適な作業を保証するために不可欠です。

仕上げ業務における清掃作業

アスベストの除去
倉庫の清掃
オフィスの清掃
トイレや更衣室の清掃
太陽光発電パネルの洗浄
受付エリアの清掃

建築業務における清掃：各作業場に適した製品のチェックリスト

木くず、粉塵、その他の微細な粒子は、研削、穴あけ、フライス加工といった作業において避けられない副産物です。これらの物質は、ひとたび蓄積すると機器の稼働や作業者の健康にリスクをもたらします。作業の中断を避けるため、それらはなるべく早く除去するべきです。パワフルな吸引システムを使用すれば、多くの労力を必要とせず、現場で直接、汚れを取り除くことができます。

おすすめ製品：

ファサードはあらゆる天候条件にさらされるため、常に粉塵による曇りやカビ、藻が発生しやすい状況にあります。見栄えを悪くするこれらの汚れを取り除く際は、ファサードの仕上げ材を傷つけないように注意が必要です。清掃作業の際は、噴射の強さを調節できる高圧洗浄機が最適です。また廃水処理規制により水が使用できない場合は、ドライアイス洗浄が有効です。

おすすめ製品：

足場は重労働を行うための構造物で、常に汚れ、厳しい天候にさらされるため、高い耐久性が必要です。また足場が汚れていると作業リスクの増大につながるため、高圧洗浄機などを使用して定期的に清掃し、安全を確保することが大切です。

おすすめ製品：

建設現場ではさまざまな汚れが発生します。施工後は、適切な清掃機器を使用して粉塵や仕上げ材の残余、ペンキの飛び散りなどを除去し、環境を整えてから作業を続行することが望まれます。

おすすめ製品：

塗装やスタッコ（化粧漆喰）仕上げ中は、あらゆる種類の汚れが床の上に堆積します。これらの物質が長期にわたって床に付着すると、定着して踏み固められます。こうなると、汚れを取り除くことが難しくなります。強力な清掃機器を使用して早期かつ定期的に床面を清掃すると、頑固な汚れは付着しにくくなります。

おすすめ製品：

建設現場ではさまざまな危険物質が発生します。これを吸い込むことで健康リスクが高まる可能性があります。そのため、特に危険物質を取り扱う作業を行うときは、建設現場の清潔さを確保することが必須となります。すべての危険物質はすぐに除去し、残余物を残さないようにすることが大切です。

おすすめ製品：

作業車両と作業機器の保有は事業者にとって投資であり、それらの状態と価値を維持することが重要な要素となります。また作業車両や作業機器は、使用中にたくさんの汚れが蓄積します。これにより見た目が悪くなるだけでなく、実際に使用できる状態かどうかにも影響が及びます。

おすすめ製品：

自社の技術を発表する場として、ショールームの清掃は高度な仕上がりが求められます。清潔な環境があるからこそ、製品やサービスを最大限にアピールすることができます。適切な清掃機器を使用すれば、ショールームを清潔に保つことができます。

おすすめ製品：

在庫を移動したり、機器を使用したり、何度も踏みつけたりすることで、床面は日々汚れが蓄積していきます。日々の清掃を入念に行うことで、作業者の安全と生産性が高まります。

おすすめ製品：

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冷水高圧洗浄機

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温水高圧洗浄機

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超高圧洗浄機

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スイーパー・バキュームスイーパー

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乾湿両用掃除機

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ドライアイス洗浄

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清掃ツール、トロリー

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約100℃の高温水で雑草を根から枯らします。除草剤や薬品を使用しないので人体や農作物などに影響を与えない安全で環境に優しい除草対策です。

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スイーパーと床洗浄機機能を兼ね備えており、スイーパーでの除塵＆床洗浄機の水洗いを同時に仕上げることができます。大規模な面積の清掃におすすめです。

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