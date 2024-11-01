仕上げ業務における清掃：作業場や建設現場での安全の確保

仕上げ業務の作業中に発生する木くずや粉塵は、適切な安全対策をとらないと、健康を害する可能性があります。無害とされている粉塵でも、空気中の粉塵粒子濃度が非常に高ければ、健康を損なったり、持続的な障害を引き起こしたりする可能性があります。曝露をできる限り抑えるには、それぞれの業務に応じて適切な防護具を着用するなど、さまざまな予防策をとらなければなりません。一方で多くのリスク要因は、適切な清掃機器を使用することによって防ぐことができます。その目的は、作業環境をほぼ粉塵のない状態に保ち、空気汚染を改善することです。スイーパーやバキュームクリーナーを使用すれば、現場で直接汚れを除去することができます。