Aanzuigslang op rol/meter Ø 25 mm, 1", 25 m
Vacuümdichte spiraalslang verkocht per meter voor individuele lengteaanpassing en voor aansluiting op dompelpompen, tuin- en dompeldrukpompen en op huishoudelijke waterwerken en machines.
Vacuümdichte spiraalslang 1", 25 m, metergoed om individuele slanglengtes af te snijden. In combinatie met de Kärcher aansluitstukken en de Kärcher zuigfilters bruikbaar als individuele zuiggarnituur. Ideaal voor de aansluiting aan dompelpompen, tuinpompen, hydrofoorpompen en hogedrukpompen voor Home & Garden gebruik.
Kenmerken en voordelen
Per lopende meter
- De slangen kunnen op de gewenste lengte worden afgesneden. Ze kunnen worden gebruikt als individuele aanzuigslangenkits samen met de aansluitstukken en de aanzuigfilters.
Vacuüm-bestendige spiraalslang
- Flexibele slang voor de aanvoer en het oppompen van water
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|25
|Diameter
|1″
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|5,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|470 x 470 x 200
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …