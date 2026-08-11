Zes meter lange aardingskabel voor potentiaalvereffening tussen de straalunit en het reinigingsobject tijdens het droogijsstralen. Dit is vooral nodig als het reinigingsobject geïsoleerd is, bijvoorbeeld een metalen gereedschap op een rubberen mat. In dit geval kan de aardingskabel elektrostatische ontladingen voorkomen. De kabel is aan beide zijden voorzien van sterke klemmen, die aan de ene kant aan het apparaat en aan de andere kant aan het reinigingsobject bevestigd kunnen worden.