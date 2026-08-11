Perfect voor het reinigen van outdooruitrusting: de accessoires in de Adventure accessoiretas zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de Kärcher OC 3 en OC 4 lagedrukreinigers en zijn ideaal voor iedereen die op zoek is naar een grondige maar zachte reinigingsoplossing voor onderweg. De Multi Jet combineert vier sproeitypen in één sproeikop, die eenvoudig kan worden aangepast door de sproeikop te draaien. Als de watertank soms niet genoeg is, kan de zuigslang worden gebruikt om water uit andere bronnen te zuigen, zoals een jerrycan, emmer of beek. De veelzijdige schrobborstel wordt op het pistool zelf bevestigd en verwijdert hardnekkig vuil snel en grondig. Accessoires kunnen netjes worden opgeborgen in de meegeleverde tas, die is gemaakt van waterafstotende stof en zelfs ruimte biedt voor extra kleine accessoires. De meegeleverde accessoires zijn te gebruiken met de Kärcher OC 3, OC 3 Plus en OC 4 lagedrukreinigers. De zuigslang is niet compatibel met het OC 3 Foldable-model.