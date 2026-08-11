Adventure accessoire kit
De ideale aanvulling op Kärcher lagedrukreinigers: de Adventure accessoiretas kan overal moeiteloos worden gebruikt om outdooruitrusting te reinigen dankzij de accessoires die zijn ontworpen om perfect samen te werken met de mobiele reiniger.
Perfect voor het reinigen van outdooruitrusting: de accessoires in de Adventure accessoiretas zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de Kärcher OC 3 en OC 4 lagedrukreinigers en zijn ideaal voor iedereen die op zoek is naar een grondige maar zachte reinigingsoplossing voor onderweg. De Multi Jet combineert vier sproeitypen in één sproeikop, die eenvoudig kan worden aangepast door de sproeikop te draaien. Als de watertank soms niet genoeg is, kan de zuigslang worden gebruikt om water uit andere bronnen te zuigen, zoals een jerrycan, emmer of beek. De veelzijdige schrobborstel wordt op het pistool zelf bevestigd en verwijdert hardnekkig vuil snel en grondig. Accessoires kunnen netjes worden opgeborgen in de meegeleverde tas, die is gemaakt van waterafstotende stof en zelfs ruimte biedt voor extra kleine accessoires. De meegeleverde accessoires zijn te gebruiken met de Kärcher OC 3, OC 3 Plus en OC 4 lagedrukreinigers. De zuigslang is niet compatibel met het OC 3 Foldable-model.
Kenmerken en voordelen
4-in-1 Multi JetCombineert vier sproeitypen (punt, vlak, mist en straal) in één sproeikop, die eenvoudig kan worden aangepast door de sproeikop te draaien.
AanzuigslangAls de watertank niet voldoende is, maakt de zuigslang het heel eenvoudig om water uit alternatieve bronnen te gebruiken, zoals een jerrycan, emmer of straal.
SchrobborstelDe veelzijdige schrobborstel kan op het pistool zelf worden bevestigd en verwijdert hardnekkig vuil snel en grondig.
Tas voor accessoires
- Gemaakt van machinewasbaar, waterafstotend materiaal - ideaal voor op reis.
- Alle accessoires op één plek opgeborgen plus extra ruimte voor extra outdooruitrusting.
- De tas kan samen met de Kärcher OC 4 in de lege watertank worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|220 x 220 x 100
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Tent/kampeeruitrusting
- Fietsen
- Huisdieren/honden
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken