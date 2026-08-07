Carpet slider mini
Verfrist zelfs onregelmatig gevormde en moeilijk bereikbare tapijtoppervlakken met stoom: de Mini-carpetglider voor moeiteloze bevestiging aan het EasyFix Mini-vloermondstuk zonder in contact te komen met vuil.
De Mini-carpettglider is een topper als het gaat om het reinigen van moeilijk bereikbare tapijtoppervlakken. De EasyFix Mini is eenvoudig aan het vloermondstuk te bevestigen zonder in aanraking te komen met vuil en is ideaal voor het opfrissen van zelfs kleine en onregelmatig gevormde tapijtoppervlakken met stoom.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de vloermond EasyFix Mini
- Laat tapijtvloeren stralen als nieuw met stoom.
- Door zijn compacte vorm kan hij zelfs moeilijk bereikbare tapijtoppervlakken probleemloos opfrissen.
Het vloermondstuk EasyFix Mini kan eenvoudig in de carpetglider worden geschoven en weer worden verwijderd
- Voor comfortabel reinigen zonder bukken.
- Met stoom is het mogelijk om snel te wisselen tussen het reinigen van harde vloeren en vloerbedekking.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|285 x 178 x 46
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- vloerbedekking