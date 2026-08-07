De Mini-carpettglider is een topper als het gaat om het reinigen van moeilijk bereikbare tapijtoppervlakken. De EasyFix Mini is eenvoudig aan het vloermondstuk te bevestigen zonder in aanraking te komen met vuil en is ideaal voor het opfrissen van zelfs kleine en onregelmatig gevormde tapijtoppervlakken met stoom.