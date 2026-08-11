CO2 toevoerleiding verlenging, 5 m

Verlengslang met een lengte van 5 m voor het aansluiten van CO2-cilinders of cilinderbundels op droogijsstraalinstallaties met geïntegreerde droogijsproductie (Liquid to Pellet/L2P).

Verlengslang voor droogijsstraalinstallaties met vloeistof-naar-pellet technologie voor de productie van droogijs uit vloeibaar CO2 voor onmiddellijk gebruik. Kärcher adviseert de verlenging van 5 meter in het bijzonder om het toepassingsgebied van het L2P-apparaat uit te breiden bij gebruik van CO2-cilinderbundels. De slang is ook geschikt voor het aansluiten van afzonderlijke CO2-cilinders.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 5000 x 42 x 42
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