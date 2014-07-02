Cup schuimlans, 1200 l/u -

Korte, handige schuimlans met instelbare spuithoek en reinigingsmiddelreservoir van 1 liter. Door het compacte ontwerp ideaal voor het reinigen van auto's.

Korte, handige schuimlans met instelbare spuithoek en reinigingsmiddelreservoir van 1 liter. Door het compacte ontwerp ideaal voor het reinigen van auto's. Extra kenmerken: draaibare aansluiting (M 22 x 1.5) en variabele reinigingsmiddelendosering via controle op de lans.

Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) max. 1200
Max. druk (bar) 180
Temperatuur (°C) max. 60
Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,7
Accessoires
Reserveonderdelen Cup schuimlans, 1200 l/u - 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.