Als je thuis vrij wilt ademen na het stofzuigen met onze accu kruimeldief CVH 2, kun je vertrouwen op het juiste HEPA-filter (EN 1822:1998). Dit verwijdert veilig en betrouwbaar tot 99,5 procent van zelfs de kleinste deeltjes van slechts 0,3 µm, schimmelsporen en bacteriën of allergenen zoals uitwerpselen van mijten en pollen uit de aangezogen ruimtelucht. Voor het beste resultaat maak je het filter elke 2 weken schoon of vervang je het elke 6 maanden.