CVH HEPA-Filter Set
Ons HEPA-filter verwijdert betrouwbaar 99,5 procent van de kleinste deeltjes, schimmelsporen, bacteriën en allergenen zoals mijtuitwerpselen of pollen (EN 1822:1998).
Als je thuis vrij wilt ademen na het stofzuigen met onze accu kruimeldief CVH 2, kun je vertrouwen op het juiste HEPA-filter (EN 1822:1998). Dit verwijdert veilig en betrouwbaar tot 99,5 procent van zelfs de kleinste deeltjes van slechts 0,3 µm, schimmelsporen en bacteriën of allergenen zoals uitwerpselen van mijten en pollen uit de aangezogen ruimtelucht. Voor het beste resultaat maak je het filter elke 2 weken schoon of vervang je het elke 6 maanden.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert deeltjes, schimmelsporen, bacteriën en allergenen zoals mijtuitwerpselen en pollen
Gemakkelijk en snel te verwisselen
Lange levensduur dankzij regelmatig poetsen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|104 x 52 x 45
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Vervangingsfilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis