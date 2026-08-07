Draadspoel 1,6 mm
De draadspoel met gedraaide trimmerdraad zorgt voor goede resultaten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Geschikt voor de modellen LTR 18-25 Battery en LTR 18-30 Battery.
Langs huismuren of rond struiken, in elke tuin zijn er onherbergzame hoekjes waar de grasmaaier niet bij kan. Om in zulke hoekjes en gaatjes te kunnen werken, is een klein, flexibel en vooral krachtig gereedschap nodig - een grastrimmer van Kärcher. Deze bevat een gedraaide maaidraad die constant wordt aangepast door de automatische draadtoevoer op de draadspoel. Dit zorgt voor de perfecte lengte van de maaidraad voor elke snede en garandeert een schoon maairesultaat. Als de draad op is, kan in een paar eenvoudige stappen zonder gereedschap een nieuwe spoel worden geplaatst. Andere pluspunten zijn de stille werking en de eenvoudige, gereedschapsloze vervanging van de draadspoel in slechts een paar eenvoudige stappen. En daar ga je, op zoek naar de laatste grassprietjes. De draadspoel met gedraaide trimmerdraad is geschikt voor de modellen LTR 18-25 Battery en LTR 18-30 Battery.
Kenmerken en voordelen
Gedraaid koord
- Nauwkeurig, stil en betrouwbaar - dit alles is gegarandeerd met het gedraaide koord.
Automatische snoervoorziening
- Het snoer wordt automatisch bijgesteld en heeft daarom altijd de perfecte lengte.
Spoel kan zonder gereedschap worden vervangen
- Een paar eenvoudige handbewegingen maken het zonder gereedschap wisselen van de spoel mogelijk.
Spoelafdekking
- Behalve de spoel is ook de passende dop bij de levering inbegrepen.
Flexibel gebruik
- De robuuste snijdraad bereikt moeiteloos delen van de tuin die moeilijk toegankelijk zijn.
Specificaties
Technische gegevens
|Lijndikte (mm)
|1,6
|Lijnlengte per spoel (m)
|3,6
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|75 x 75 x 34
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden