Langs huismuren of rond struiken, in elke tuin zijn er onherbergzame hoekjes waar de grasmaaier niet bij kan. Om in zulke hoekjes en gaatjes te kunnen werken, is een klein, flexibel en vooral krachtig gereedschap nodig - een grastrimmer van Kärcher. Deze bevat een gedraaide maaidraad die constant wordt aangepast door de automatische draadtoevoer op de draadspoel. Dit zorgt voor de perfecte lengte van de maaidraad voor elke snede en garandeert een schoon maairesultaat. Als de draad op is, kan in een paar eenvoudige stappen zonder gereedschap een nieuwe spoel worden geplaatst. Andere pluspunten zijn de stille werking en de eenvoudige, gereedschapsloze vervanging van de draadspoel in slechts een paar eenvoudige stappen. En daar ga je, op zoek naar de laatste grassprietjes. De draadspoel met gedraaide trimmerdraad is geschikt voor de modellen LTR 18-25 Battery en LTR 18-30 Battery.