Het EPA-filter, dat geschikt is voor de DS 6 wasstofzuiger, de BR 45/22 schrobzuigmachine en de KIRA CV 50 robotstofzuiger van Kärcher, beschermt de gebruiker betrouwbaar tegen kleine zwevende deeltjes zoals stofdeeltjes of allergenen uit de gecondenseerde vochtige lucht door ze effectief vast te houden. Bij gebruik met waszuigers fungeert hij ook als motorbeschermingsfilter en voorkomt hij dat schadelijk vocht de motor van het apparaat binnendringt. Dankzij de zachte rubberen rand kan het filter gemakkelijk worden uitgewaaierd en afgespoeld onder stromend water.