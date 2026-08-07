De filterzakken van scheurvast vliesmateriaal zijn op maat gemaakt voor het multifunctionele station van de RVF 7 en het afzuigstation van de RCV 5 en scoren punten dankzij het uiterst robuuste materiaal en een hoge stofretentie. Zo wordt een blijvend hoog afzuigvermogen van het station gegarandeerd en kan de zuigrobot nog autonomer worden ingezet. Bij de levering zijn 3 zakken inbegrepen.