Filterzakken voor robotstation (3 x 4 l)
De hoogwaardige vliesfilterzakken voor het multifunctionele station RVF 7 Comfort en het afzuigstation RCV 5 zorgen voor eenvoudige, hygiënische verwijdering van vuil en stof.
De filterzakken van scheurvast vliesmateriaal zijn op maat gemaakt voor het multifunctionele station van de RVF 7 en het afzuigstation van de RCV 5 en scoren punten dankzij het uiterst robuuste materiaal en een hoge stofretentie. Zo wordt een blijvend hoog afzuigvermogen van het station gegarandeerd en kan de zuigrobot nog autonomer worden ingezet. Bij de levering zijn 3 zakken inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Vliesmateriaal voor optimale stofopslag en constante zuigkracht
Scheurvast vliesmateriaal, ideaal voor langdurig gebruik
Afsluitbare stofopening voor hygiënische verwijdering van de filterzak
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|185 x 155 x 145
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Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt